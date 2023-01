Microsoft 365 Basic è il nuovo piano della suite di produttività in abbonamento del Colosso di Redmond. L’azienda ha annunciato l’arrivo del piano Basic che costerà circa 2 euro al mese e offrirà 100 GB di spazio di archiviazione su OneDrive, nonché l’accesso alle app web di Office e Outlook, insieme alla possibilità di usufruire del servizio di supporto tecnico.

Non sono previste modifiche al piano gratuito di Microsoft 365, né alle versioni Personal e Family. Fino a ora, la sottoscrizione Basic era prevista solo per il piano Microsoft 365 Business, destinato alle aziende e dotato di funzionalità pensate proprio per l’ambito professionale, a un costo di circa 5€ al mese. Un piano più economico pensato per le aziende più piccole e i liberi professionisti che non hanno grandi esigenze in termini di gestione clienti, sicurezza avanzata o organizzazione di webinar.

La nuova versione Basic per gli utenti domestici, prevista a partire dal 30 gennaio 2023, includerà le versioni senza inserzioni pubblicitarie di Outlook sia su web che mobile (incluso il calendario), le app di base di Office, solo in versione web e mobile, e sarà a uso esclusivo di un singolo utente.

Sono previste due formule di pagamento, una mensile di circa €2,00 e una annuale di circa €20 (in questo caso, è come avere due mesi gratis).

Gli utenti che non necessitano di molto spazio di cloud storage e possono fare a meno delle app desktop potrebbero trovare interessante questo piano, sebbene vale la pena ricordare che la versione free è molto simile, ma offre solo 5 GB di spazio online, non include il supporto tecnico e presenta le app di Outlook con inserzioni pubblicitarie.