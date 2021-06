ASRock, CPU AMD fino a 16 core in questo nuovo PC SFF

I moderni PC SFF (Small Form Factor) ad alte prestazioni hanno una serie di indiscutibili vantaggi e sono in grado di offrire buoni livelli di prestazioni nonostante le loro dimensioni compatte. Eppure, hanno un forte svantaggio per gli appassionati: di solito non sono espandibili o aggiornabili. ASRock ha deciso di affrontare questa limitazione con il suo DeskMini Max da 10 litri.

ASRock DeskMini Max è un PC progettato su misura equipaggiato con processori AMD Ryzen con un massimo di 16 core e un TDP fino a 105W o un’APU con GPU integrata. Il sistema viene fornito con una scheda madre Mini-ITX e può essere dotato di un massimo di 128GB di memorie DDR4, una scheda grafica dedicata (fino a 20cm), un SSD M.2 e tutte le tecnologie di connettività che ci si aspettano da un dispositivo moderno.

A differenza della maggior parte dei desktop SFF, ASRock DeskMini Max offre un certo grado di libertà quando si tratta della sua configurazione. Un potenziale cliente può acquistare DeskMini Max anche come kit barebone, sul quale installare successivamente vari dispositivi di archiviazione, schede aggiuntive e configurare il sistema con una CPU di fascia alta o un’APU a bassa potenza. ASRock afferma che, proprio come i DeskMini della generazione precedente, la versione Max è facile da usare e una macchina può essere assemblata in “pochi minuti”. Per quanto riguarda le dimensioni, il PC misura 168×220,8×268 mm.

A seconda della versione scelta, ASRock DeskMini Max può integrare almeno una scheda grafica di fascia alta a slot singolo o doppio (sebbene il suo limite di 20cm significhi che non sia possibile installare alcune delle migliori schede video disponibili oggi), fino a due HDD da 3,5”, fino a due SSD/HDD da 2,5”, un ODD da 5,25” (o altre quattro unità da 2,5”), un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso e/o altre schede aggiuntive (con porte SATA o USB aggiuntive). Le opzioni di personalizzazione sono davvero tante, ma l’alimentatore da 500W che l’azienda include costituirà una limitazione.

Purtroppo, al momento ASRock non ha rivelato i prezzi, che dipenderanno dalla configurazione desiderata, del suo DeskMini Max o il periodo di lancio.