Il famoso leaker momomo_us ha scovato un nuovo BIOS per la ASRock B760M PG Sonic WiFi, nel cui changelog tra le novità è indicato il “supporto ai processori di prossima generazione“. Una novità simile è stata trovata anche in un firmware per la ASUS ROG Maximus Z790 Apex, che “migliora la stabilità e la compatibilità con i processori di prossima generazione”.

È da un po’ che si parla di Raptor Lake Refresh e secondo le ultime voci di corridoio, che vedono Meteor Lake unicamente per il segmento notebook e Arrow Lake in arrivo solamente verso la fine del 2024, sembra proprio che siano questi i processori desktop Intel di prossima generazione.

Sempre stando alle indiscrezioni (di ufficiale non c’è ancora nulla), come ogni aggiornamento di questo tipo i nuovi Raptor Lake Refresh offriranno frequenze di picco più alte, oltre a un controller di memoria migliorato, capace di gestire meglio DDR5 a frequenze più alte. Purtroppo all’aumento delle frequenze potrebbe corrispondere un aumento dei consumi, ma per saperlo dovremo aspettare il lancio di queste CPU.

Trattandosi di un refresh, è plausibile che tutte le schede madri che supportano Intel Raptor Lake supporteranno anche la nuova gamma. Basterà un aggiornamento del BIOS, che sembra stia già arrivando su alcune motherboard; siamo certi che quando i processori debutteranno sul mercato, praticamente tutte le schede madri Z690 e Z790 saranno pronte ad accoglierli.