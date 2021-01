Asus, al CES 2021 un notebook dedicato alla didattica a distanza

Oltre ai nuovi ZenBook Duo, durante il CES 2021 Asus ha annunciato anche nuovi computer portatili, Chromebook e sistemi dedicati all’educazione.

Il nuovo VivoBook S14 (S435) è un notebook elegante e leggerissimo, con schermo da 14” e certificazione Intel Evo. È equipaggiato con Intel Core i7 di undicesima generazione e grafica integrata Iris Xe, fino a 16GB di RAM, SSD PCIe fino a 1TB e memoria Intel Optane H10. Il notebook integra anche la tecnologia Asus Intelligent Performance, che consente di incrementare le prestazioni fino al 40% e allo stesso tempo salvaguarda la batteria, migliorando l’efficienza di raffreddamento e garantendo un’elevata silenziosità.

L’Asus VivoBook S14 pesa solamente 1,3kg, per uno spessore di 15,9mm. Integra porte USB C con supporto a Thunderbolt 4 e alla ricarica rapida, porte USB 3.2 Gen1 tipo A, USB 2.0 e un lettore di schede microSD, che consentono di collegare facilmente qualsiasi periferica. La connettività alla rete è garantita dal supporto al nuovo standard WiFi 6.

Asus ha presentato anche due nuovi Chromebook, il CX9 (CX9400) e il Flip CX5 (CX5500). Basati sul sistema operativo ChromeOS di Google, questi nuovi laptop sono progettati per chi sfrutta al meglio il cloud e gli strumenti di collaborazione.

Il Chromebook CX9 è alimentato da un processore Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, supporta la connettività WiFi 6 e offre un’audio di qualità grazie ai due speaker Harman Kardon. La USB C con Thunderbolt 4, le porte USB A e l’uscita HDMI consentono di collegare tutto quello di cui abbiamo bisogno, mentre Il display NanoEdge da 14 pollici con risoluzioneFull HD e trattamento antiriflesso permette di lavorare ovunque senza difficoltà, anche quando si viaggia o si è semplicemente fuori dall’ufficio.

Con uno spessore di soli 16mm, chassis in lega di magnesio e un peso di circa 1kg, il nuovo Chromebook CX9 è perfetto da portate in giro; la conformità agli standard militari americani MIL-STD 810H assicura una grande resistenza, permettendovi di viaggiare tenendolo nello zaino senza nessuna preoccupazione.

Il Chromebook Flip CX5 offre invece uno schermo da 15,6” ed è pensato per i giovani che vogliono un sistema veloce, semplice da usare e sempre connesso. Il processore Intel Core i7 di undicesima generazione e la connettività WiFi 6 con Asus WiFi Stabilizer permettono di sfruttare al massimo le applicazioni cloud, comprese quelle dedicate al gaming come Google Stadia e Nvidia GeForce Now, per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Il notebook è equipaggiato con una batteria da 57Wh, che offre fino a 12 ore di autonomia. A completare la dotazione hardware troviamo un SSD da 512GB, fino a 16GB di RAM e un lettore di schede microSD.

L’Asus BR1100 è un notebook pensato per gli studenti che stanno affrontando dei tempi difficili in didattica a distanza. Dotato di una scocca ultra resistente e di un design ergonomico, è costruito per sopportare urti e cadute, grazie ai bumper in gomma che rivestono i bordi esterni, a una tastiera resistente agli schizzi e alla conformità a standard militari.

Sarà disponibile in due form factor, convertibile e a conchiglia, permettendo agli studenti di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Il modello convertibile integra anche uno stilo, inserito in un apposito alloggiamento, così da migliorare la scrittura o il disegno a mano libera.

Il nuovo Asus BR1100 è mosso da un processore Intel Pentium Silver, che offre prestazioni più che adeguate per garantire un’esperienza d’uso fluida con tutti gli strumenti di apprendimento a distanza che si sono diffusi nel corso dell’ultimo anno. La batteria da 42Wh permette di arrivare a fine giornata senza problemi, anche quando si è lontani dalla presa di corrente.

Il portatile integra la tecnologia di riduzione del rumore bidirezionale sviluppata da Asus, connettività WiFi 6, protezione per la webcam, tasto dedicato per la disattivazione del microfono e un modem 4G LTE (opzionale), perfetto per rimanere sempre connessi.

Completano la scheda tecnica fino a 16GB di RAM, fino a 128GB di memoria eMMC e un SSD M.2 da 1TB, con tutto lo spazio necessario per conservare gli appunti delle lezioni e non solo. La dotazione porte mette a disposizione tutto quello che serve per sfruttare il portatile al meglio: porte USB 3.2 Gen1 tipo A, USB 3.2 Gen2 tipo C, uscita HDMI e lettore di schede microSD.

Chiudiamo con il nuovo ExpertBook B9 (B9400 vPro). Dedicato ad aziende e professionisti, il nuovo ExpertBook sfrutta un processore Intel Core di undicesima generazione con tecnologia vPro, così da garantire la sicurezza e le prestazioni necessarie anche a chi lavora da casa.

Anche questo notebook è conforme agli standard militari americani MIL-STD 810H e integra connettività WiFi 6, inoltre è presente un chip TPM 2.0 che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. ExpertBook B9 sarà disponibile in due diverse versioni: la prima avrà una batteria da 33Wh e peserà solamente 880 grammi, la seconda invece raggiungerà 1kg ma avrà una batteria da 66Wh, in grado di offrire un’autonomia sufficiente a coprire una giornata lavorativa.