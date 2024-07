RTX 40 esaurite al Prime Day? Scopri la RTX 3060 OC Edition a meno di 300€

Per coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare una nuova scheda video, il Prime Day 2024 ha offerto delle occasioni molto interessanti, soprattutto per chi è riuscito ad essere tra i primi ad approfittarne. Infatti, abbiamo notato diverse RTX 40 a prezzi molto competitivi che sono andate rapidamente esaurite. Se siete arrivati troppo tardi, vi segnaliamo comunque che su Amazon è ancora disponibile la Asus Dual RTX 3060 V2 OC Edition a meno di 300€. Un prezzo niente male, considerando che normalmente questa scheda veniva venduta a circa 330€.

Asus Dual RTX 3060 V2 OC Edition, chi dovrebbe acquistarla?

L'Asus Dual GeForce RTX 3060 V2 OC è ideale per i giocatori che cercano di amplificare la loro esperienza di gioco senza gravare eccessivamente sul portafoglio. Con un prezzo di 298,46€, questa scheda grafica si rivela un'ottima scelta per chi desidera godere di alcune delle ultime tecnologie in ambito gaming come DLSS e Ray Tracing senza dover investire in componenti di fascia estremamente alta.

Grazie alla sua memoria GDDR6 da 12GB e al bus di 192-bit che garantiscono prestazioni veloci e fluide, è consigliata a coloro che vogliono vivere esperienze videoludiche immersive a risoluzioni importanti, spingendosi in alcuni casi anche in QHD. Al di là dei giocatori, l'Asus Dual GeForce RTX 3060 V2 OC si adatta anche agli utenti professionisti che lavorano con applicazioni di grafica avanzata, rendering e realtà virtuale, grazie al supporto delle applicazioni Nvidia Studio.

Con un'estesa capacità di connessione che include 3 porte DisplayPort 1.4a e 2 HDMI 2.1, offre la flessibilità necessaria per configurazioni multi-monitor, soddisfacendo così le esigenze di multitasking e display di grandi dimensioni. Pertanto, questo componente si rivela ottimale per chiunque voglia migliorare le prestazioni del proprio PC.

Vedi offerta su Amazon