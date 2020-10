ASUS e Gundam insieme per il mercato nipponico

Se vi piacciono gli anime, ci sono buone probabilità che siate già a conoscenza della serie Gundam in quanto molto popolare ed ormai presente nell’immaginario collettivo da molto tempo grazie alla realizzazione di spinoff, videogiochi e film a tema. A quanto pare, sembra che ASUS stia lavorando ad una serie di componenti per PC rivolti ai fan del franchise.

L’iniziativa è stata individuata dall’utente Twitter @9550pro su Twitter, mentre i colleghi di Videocardz hanno riportato le prime foto della scheda madre Maximus XII Extreme Gundam, in accoppiata alla scheda grafica ASUS GTX Gundam.

Credit: VideoCardz

Basata sul design della Maximus XII Extreme, la motherboard è dotata del socket LGA1150 gestito dal chipset Z490, che la rende adatta per CPU Intel fino al Core i9-10900K. La scheda madre viene fornita con un enorme waterblock EKWB personalizzato che copre la CPU e i circuiti VRM e, proprio per questo motivo, non sarà certamente un prodotto economico.

Per ciò che concerne la scheda grafica, la GTX Gundam sembra essere un modello GTX 1660 Ti, come notato da Videocardz in base alle sue somiglianze con la GTX 1660 Ti TUF X3. Questo potrebbe farvi rimanere piuttosto delusi, in quanto ASUS avrebbe potuto usare GPU NVIDIA più potenti, almeno della serie RTX, mentre sarà necessario accontentarsi di una GTX.

Credit: VideoCardz

L’immagine di @9550pro mostra anche una manciata di altri prodotti, tra cui una scheda madre di classe più mainstream, alimentatore, AIO e persino monitor e case, in modo da incentrare l’intera build a tema Gundam. È molto difficile che questi prodotti giungano anche in occidente, in quanto dovrebbero essere distribuiti solo sulla terra del Sol Levante.

Credit: #9550pro Twitter

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato anche delle nuove schede madri di ASUS basate sul socket AM4: X570 ROG Crosshair VIII Dark Hero e ROG Strix B550-XE Gaming. Rispetto alle relative precedenti controparti, le motherboard presentano qualche novità a livello estetico, oltre al supporto alle reti wireless WiFi 6.