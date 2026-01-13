Su Amazon trovate l'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR, un monitor da gaming da 31,5" con pannello QD-OLED 4K che vi stupirà con i suoi 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di soli 0,03 ms. Ora disponibile a 971,90€ invece di 1549€, questo gioiello della tecnologia ASUS offre compatibilità G-SYNC, dissipatore di calore avanzato e connettività completa con USB-C Power Delivery da 90W, DisplayPort e HDMI 2.1.

ASUS ROG Swift OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR è la scelta ideale per i gamer professionisti e gli appassionati di esports che cercano il massimo delle prestazioni in termini di fluidità e reattività. Con il suo pannello QD-OLED 4K da 31,5 pollici, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta praticamente istantaneo di 0,03 ms, questo monitor vi garantirà un vantaggio competitivo significativo nei titoli più frenetici. È perfetto anche per i content creator che lavorano con grafica, video editing e design, grazie alla riproduzione cromatica eccezionale della tecnologia OLED e alla risoluzione 4K che offre dettagli cristallini in ogni progetto.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi necessita di connettività versatile: la porta USB-C con Power Delivery da 90W permette di alimentare laptop e workstation, mentre le porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 garantiscono compatibilità con le ultime console e schede grafiche. La tecnologia ASUS OLED Care e il sistema avanzato di dissipazione del calore vi proteggono dall'effetto burn-in, assicurando longevità al vostro investimento. Il DisplayWidget Center semplifica la gestione delle impostazioni, rendendo questo monitor la soluzione completa per chi desidera prestazioni di alto livello senza compromessi in termini di qualità dell'immagine e durata nel tempo.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR è un monitor da gaming da 31,5 pollici con pannello QD-OLED 4K che offre una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta fulmineo di soli 0,03 ms. Compatibile con G-SYNC, garantisce immagini fluide e dettagliate.

