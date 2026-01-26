Scoprite l'LG UltraGear OLED 34GX90SA, il monitor gaming curvo da 34" che ridefinisce l'esperienza di gioco con tecnologia OLED, neri profondi e colori brillanti. Con refresh rate di 240Hz e tempo di risposta fulmineo di 0,03ms, questo gioiello in versione bianca vi garantisce fluidità estrema. Disponibile su Amazon a 802€ invece di 883,91€, include webOS 24 con app streaming integrate e supporto per cloud gaming.

LG UltraGear OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LG UltraGear OLED 34GX90SA è la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano un'esperienza di gioco senza compromessi. Con il suo display curvo da 34 pollici e tecnologia OLED, questo monitor vi catturerà completamente grazie a neri profondi e colori brillanti che rendono ogni dettaglio visibile anche nelle scene più oscure. Il refresh rate di 240Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0,03ms vi garantiscono un vantaggio competitivo decisivo nei giochi più frenetici, eliminando motion blur e ghosting. È perfetto per chi gioca a titoli competitivi come FPS e racing game, dove ogni millisecondo conta.

Ma questo monitor non si limita al gaming: grazie alle funzioni smart con webOS 24, diventa un vero centro multimediale per tutta la famiglia. Potrete accedere direttamente a Netflix, Prime Video e Disney+ senza accendere il PC, oppure giocare tramite cloud gaming con GeForce Now e Amazon Luna. La connettività USB-C, WiFi e Bluetooth, insieme al supporto per AirPlay e Screen Share, lo rendono perfetto anche per professionisti creativi e content creator che necessitano di uno spazio di lavoro ampio e di una qualità cromatica eccezionale certificata DCI-P3. Con uno sconto del 9%, è il momento giusto per portare a casa questa meraviglia tecnologica.

