Il Samsung OLED 65'' QE65S94FATXZT è in offerta su Amazon a 1.297,00€ invece di 1.499,00€. Questo televisore di ultima generazione vi conquisterà con il processore NQ4 AI Gen3 che migliora ogni immagine in 4K, il Motion Xcelerator 144Hz per un gaming fluido e il Dolby Atmos per un audio coinvolgente. Approfittate di questo risparmio di 202€ sul prezzo già scontato sul top di gamma Samsung, perfetto per trasformare il vostro salotto in una sala cinema domestica.

Samsung Smart TV OLED 65", chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Samsung OLED da 65 pollici è la scelta ideale per gli appassionati di home entertainment che non vogliono scendere a compromessi. Vi conquisterà se cercate un televisore che eccella sia nella visione di film e serie TV che nel gaming avanzato, grazie al Motion Xcelerator 144Hz che garantisce fluidità estrema anche nei titoli più esigenti. Il processore NQ4 AI Gen3 con upscaling 4K professionale è perfetto per chi desidera valorizzare anche i contenuti non nativi in 4K, mentre le funzioni AI innovative come Click to Search e AI Mode rendono l'esperienza d'uso straordinariamente intelligente e personalizzata. Se amate il design raffinato, l'estetica LaserSlim in Graphite Black si integrerà perfettamente in qualsiasi ambiente moderno.

Questo televisore risponde alle esigenze di chi cerca un'esperienza audio-video cinematografica nel proprio salotto: la tecnologia OLED HDR offre neri assoluti e contrasti profondi che rivoluzioneranno il vostro modo di guardare i contenuti, mentre Dolby Atmos e OTS Lite creano un palcoscenico sonoro tridimensionale senza necessità immediata di soundbar esterne. È l'acquisto giusto per le famiglie tecnologiche che vogliono centralizzare l'intrattenimento attraverso lo Smart Hub e controllare i dispositivi smart home con Smart Things. Con uno sconto del 14% che porta il prezzo a 1297€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera una TV premium di ultima generazione senza raggiungere le fasce di prezzo più alte del mercato.

Il Samsung OLED 65" QE65S94FATXZT vi porta nel futuro dell'intrattenimento domestico con il suo processore NQ4 AI Gen3 che garantisce un'esperienza visiva straordinaria grazie all'upscaling 4K AI Pro. La tecnologia OLED HDR offre neri perfetti e colori vividi, mentre il Motion Xcelerator 144Hz assicura fluidità eccezionale sia per i film che per il gaming.

