Siete alla ricerca di una Smart TV 4K con un ottimo rapporto qualità-prezzo? Su Amazon trovate l'Hisense 50A6Q da 50 pollici a un prezzo davvero interessante: 259,00€ invece di 399,00€. Questo modello 2025 offre risoluzione Ultra HD 4K, supporto Dolby Vision e HDR 10, sistema VIDAA U8 con oltre 1000 app e Alexa integrato. Con il 35% di sconto, portate a casa qualità e tecnologia a soli 259,00€. Perfetta per gaming e streaming, include anche DTS Virtual X e compatibilità con lativù 4K.

Hisense TV 50" 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense Smart TV 50" 4K Ultra HD in offerta a 259€ (-35%) rappresenta la scelta ideale per chi desidera rinnovare il proprio intrattenimento domestico senza spendere una fortuna. Vi conquisterà se cercate un televisore moderno e completo: la risoluzione 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR 10 garantisce immagini dai colori vividi e dettagli nitidissimi, perfetti per film, serie TV e contenuti in streaming. Il sistema operativo VIDAA U8 vi offre accesso immediato a oltre 1000 applicazioni, mentre Alexa integrata e il controllo vocale VIDAA rendono la navigazione estremamente intuitiva anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Questo modello è consigliato agli appassionati di gaming grazie alla modalità Game Mode Plus che ottimizza latenza e fluidità, ma anche a famiglie e cinefili che vogliono trasformare il salotto in una vera sala cinema domestica. L'audio DTS Virtual X con Bluetooth offre un'esperienza sonora immersiva, mentre le funzioni AirPlay2 e Android Screen Sharing vi permetteranno di condividere facilmente contenuti da smartphone e tablet. Con il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e il supporto lativù 4K, sarete pronti per il futuro della TV digitale senza costi aggiuntivi.

Hisense Smart TV 50" 4K Ultra HD 2025 50A6Q vi porta il cinema direttamente in salotto con la sua risoluzione 3840x2160 e le tecnologie Dolby Vision, HDR 10+ e HLG per immagini brillanti e realistiche. La piattaforma VIDAA U8 offre oltre 1000 app, mentre Alexa Built-in e VIDAA Voice rendono il controllo vocale semplice e intuitivo.

Vedi offerta su Amazon