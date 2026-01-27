Il Lenovo Legion Pro 7 è in offerta su Amazon a 3.508,13€ invece di 3.999€, con uno sconto del 12%. Questo potente laptop da gaming con AI integrata sfoggia un display OLED da 16" WQXGA a 240Hz, processore Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5080, 32GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB. Approfittate del risparmio di quasi 500€ per portarvi a casa un notebook dalle prestazioni straordinarie, completo di tastiera RGB e 3 mesi di GamePass inclusi.

Lenovo Legion Pro 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion Pro 7 rappresenta la scelta ideale per i gamer professionisti e i content creator che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Se siete appassionati di titoli AAA di ultima generazione, desiderate giocare in massima risoluzione con frame rate elevati o vi dedicate alla modellazione 3D e al rendering video, questo laptop vi offrirà la potenza necessaria per eccellere. La combinazione di NVIDIA GeForce RTX 5080, Intel Core Ultra 9 275HX e 32GB di RAM DDR5 garantisce fluidità assoluta anche nelle sessioni più impegnative, mentre il display OLED a 240Hz vi catturerà con colori vibranti e tempi di risposta fulminei.

Questo notebook soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità professionale abbinata a prestazioni gaming d'élite. Se lavorate con software di editing video, rendering 3D o sviluppo di contenuti durante il giorno e desiderate trasformarvi in gamer competitivi la sera, il Legion Pro 7 rappresenta il vostro alleato perfetto. L'SSD da 1TB PCIe assicura accesso istantaneo ai file, mentre l'intelligenza artificiale integrata ottimizza automaticamente le prestazioni in base alle vostre attività. Con i 3 mesi di GamePass inclusi, avrete accesso immediato a centinaia di titoli per sfruttare appieno la potenza di questa macchina straordinaria.

Il Lenovo Legion Pro 7 è un laptop gaming di ultima generazione equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 275HX e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080. Vi conquisterà il magnifico display OLED da 16 pollici WQXGA con refresh rate di 240Hz, perfetto per sessioni di gioco immersive e fluide.

