Asus ROG Swift PG32UQX è una bomba: 4K, HDR, 144 Hz, G-Sync e mini LED

Al CES 2020 Asus ha presentato il monitor gaming ROG Swift PG32UQX, una soluzione da 32 pollici che mette insieme caratteristiche impressionanti.

Abbiamo infatti a che fare con un monitor dotato di risoluzione 4K, HDR, refresh rate di 144 Hz, supporto G-Sync e soprattutto una retroilluminazione full-array local dimming con 1152 zone mini LED per immagini impeccabili, con una luminosità massima di 1400 nits (DisplayHDR 1400).

I mini LED giocano un ruolo fondamentale per riprodurre un contrasto eccellente: oltre all’elevatissima luminosità di picco, la retroilluminazione mini LED può essere spenta se necessario quando si ha a che fare con le scene più scure. Il pannello a 10 bit favorisce inoltre prestazioni impeccabili nella riproduzione del colore.

Il ROG Swift PG32UQX bada molto alla sostanza ma anche all’apparenza, con diverse texture nella parte posteriore divise da una sottile striscia cromata diagonale. Il logo ROG è illuminato con LED RGB compatibili Aura Sync e poi c’è un proiettore nella base che visualizza il logo ROG sulla vostra scrivania.

Come per il monitor gaming con refresh rate a 360 Hz, anche in questo caso sappiamo solo che il monitor debutterà nel corso dell’anno.