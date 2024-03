Asus ROG Zephyrus G16 scende al MINIMO STORICO! (-850€)

Asus ROG Zephyrus G16 è un notebook gaming top di gamma con specifiche di ultima generazione che offre prestazioni ai vertici della categoria per giocare a qualsiasi titolo, senza compromessi. Questo portatile promette prestazioni elevate anche per la creazione di contenuti ed è supportato da un sistema di raffreddamento intelligente per assicurare stabilità e performance a lungo termine. Grazie alle offerte di Primavera Amazon oggi potete acquistarlo per soli 1.649€ risparmiando ben 850€ rispetto al prezzo iniziale di 2.499€. Parliamo del minimo storico raggiunto da questo fantastico portatile, motivo per cui se lo stavate osservando già da un po', vi consigliamo di approfittare di questa imperdibile offerta.

ASUS ROG Zephyrus G16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus ROG Zephyrus G16 è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e i creativi professionali che vogliono il massimo in termini di prestazioni e design. Grazie al suo display QHD da 16 pollici a 240Hz garantisce immagini straordinariamente nitide e fluide, indispensabili sia nei giochi che nella modifica di contenuti ad alta risoluzione. Con cornici ultrasottili e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, promette una gamma cromatica accurata e immersiva ideale anche per il photo editing.

Per coloro che desiderano elevate prestazioni senza compromessi, questo dispositivo dispone di un processore Intel Core i7 di 12° generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, garantendo così potenza e reattività eccezionali sia in gioco che nel lavoro creativo. La presenza di 16GB di RAM e un SSD PCIE da 1TB permette di gestire senza problemi i giochi e i software più esigenti, mentre la sua batteria da 90 Wh assicura lunghe sessioni di utilizzo senza il bisogno di una ricarica continua. Con la sua tecnologia Intelligent Cooling, l'Asus ROG Zephyrus G16 mantiene le prestazioni al top senza surriscaldarsi, ponendosi come un portatile ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra portabilità, potenza e stile.

Questa offerta su Asus ROG Zephyrus G16 è ideale per chi cerca un notebook da gaming potente e versatile, in grado di offrire prestazioni di alto livello sia nel gioco che nella creazione di contenuti, senza compromettere la portabilità e l'estetica. Grazie a un super sconto Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico, oggi potete acquistarlo per 1.649€ anziché al prezzo iniziale di 2499€.

Vedi offerta su Amazon