Atlas VPN inizia il 2023 con delle interessanti novità. Il noto brand servizi di virtual private network ha infatti annunciato l’arrivo della versione Linux della propria app di VPN, insieme ad alcune interessanti migliorie che riguardano sia il piano free che quelli a pagamento.

Innanzitutto, l’azienda ha implementato un limite di 5 GB di dati per gli utenti gratuiti delle app per Windows, Android, macOS e iOS. Inoltre, Atlas ha in programma di espandere il pacchetto di abbonamenti gratuiti con server ottimizzati per lo streaming entro la fine del mese. Gli utenti gratuiti potranno usufruire di server ottimizzati per lo streaming in due località: Los Angeles e New York.

Inoltre, il provider ha iniziato a potenziare la propria infrastruttura con server da 10 Gbps, disponibili per gli utenti premium sulle app per iOS, macOS e Windows, mentre il supporto per Android arriverà nel corso del mese. I server da 10Gbps sono attualmente limitati alla sede nei Paesi Bassi, ma l’azienda ha confermato che lavorerà per estendere la nuova rete al maggior numero possibile di sedi nel prossimo futuro.

App Windows - Photo credit: Atlas VPN



I server stessi, poi, sono in aumento: Atlas VPN dispone attualmente di oltre 750 server in 45 località in Europa, Nord America, Sud America, Asia e Oceania, con almeno altre 6 località che verranno aggiunte nei prossimi due mesi.

Tra le altre novità, c’è anche l’aggiornamento all’Informativa sulla privacy. Inoltre, l’azienda si è affidata a MDSec per un audit indipendente per l’app Windows.

Un altro aggiornamento degno di nota è rappresentato dalle funzioni di connessione automatica e connessione rapida implementate nelle app per iOS, Android, macOS e Windows. Anche l’app per Windows sarà dotata della funzionalità VPN di pausa, che dovrebbe essere rilasciata entro la fine del mese. Infine, Atlas VPN ha iniziato a supportare i pagamenti in criptovalute. L’azienda proporrà anche un’opzione di abbonamento buy-it-now e pay-later, che sarà lanciata tra circa due mesi.

con le novità appena introdotte, potreste provare la versione gratuita senza impegno, anche per valutare un eventuale abbonamento, attualmente scontato all'81%.

