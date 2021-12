Dopo avervi raccontato del deck per lo streaming di AverMedia e la sua proposta entry level per un microfono in grado di migliorare la gestione delle vostre live, l’azienda di Taiwan adesso ci propone un sistema di vivavoce che nel periodo in cui abbiamo – finalmente – scoperto l’utilità dello smartworking può venirci incontro in più soluzioni. Lo abbiamo provato, per testarne la qualità e soprattutto l’efficacia, per comprendere se tale prodotto può davvero venire incontro alle nostre esigenze o meno.

Cos’è uno speakerphone

Iniziamo con lo spiegare che cosa effettivamente fa l’AverMedia AI Speakerphone: ci troviamo dinanzi a un hub plug-and-play vivavoce, che si collega al vostro PC tramite una semplice USB. Inizia con il sopprimere qualsiasi tipo di rumore che si trovi attorno a voi, assicurandovi un raggio di copertura di 360 gradi, il che significa ignorare qualsiasi tipo di interruzione e rendere il più chiara possibile la vostra conversazione con chi è dall’altro lato del PC, che voi siate in conferenza o durante uno streaming.

Il microfono integrato in quello che è un prodotto dalle dimensioni davvero contenute, che si può tenere facilmente nel palmo della vostra mano, è multidirezionale, quindi sarà in grado di registrare la vostra voce e trasmetterla in maniera chiara e diretta per una comunicazione più che efficace. La cancellazione dell’eco previene anche che il microfono possa prendere poi il suono in uscita dall’altoparlante stesso, problema che solitamente affligge i sistemi di vivavoce.

Inoltre, sulla vostra destra avrete anche quattro pulsanti LED, rigorosamente touch e silenziosi, così da evitare che qualsiasi suono esterno possa intralciare la vostra comunicazione: nel caso in cui dobbiate abbassare il volume o magari alzarlo senza farvi sentire, i tasti non emetteranno nessun tipo di rumore.

Parlando del prodotto, come detto è molto piccolo e contenuto, compatto come la maggior parte dei dispositivi forniti da AverMedia, dal peso di appena 200 grammi: una piccola scatolina con un ampio microfono sulla parte sinistra e quattro tasti LED sulla parte destra, con un unico ingresso sul retro, quello USB-C per essere inserito nel vostro PC. Nella confezione è incluso un cavo da 2 metri USB-A to USB-C.

Tra le specifiche è segnalato il supporto a MacOS 10.13 e successivi, aspetto confermato dal fatto che sul nostro Mac Mini M1 l’AI Speakerphone ha fatto il proprio dovere. Provato con Zoom, Skype e Microsoft Teams, possiamo confermare con i tre principali tool di comunicazione non abbiamo riscontrato problemi. L’unica funzione che non è supportata dai computer di casa Apple è il tasto LED posto in basso a destra, ossia il Browser Hotkey, che è gestito soltanto da Windows. Non abbiamo comunque sentito l’esigenza di segnalarvi una mancanza in tal senso.

Per chi può essere utile

La comodità dello Speakerphone è sicuramente collegata al fatto che si tratta realmente di un plug-and-play, data la facilità con la quale si attiva e il suo non aver bisogno di un’alimentazione esterna. I cinque LED posti sopra i tasti del volume ci permettono anche di regolare il livello dell’audio stesso, aiutandoci a capire fino a che punto ci siamo spinti. Sempre illuminato a LED è anche il tasto che avvisa l’attivazione della rimozione del rumore attorno a noi, colorato di blu quando è acceso.

È chiaro che dal punto di vista della sua utilità va fatto un discorso contestualizzato alla situazione nella quale vi trovate. Durante il lockdown molti professionisti, soprattutto se con figli a carico e un’abitazione non attrezzata per il lavoro, hanno dovuto organizzarsi per delle postazioni di lavoro d’emergenza, magari circondati anche dai propri figli, impossibilitati ad andare a scuola.

Avere, quindi, problemi sonori attorno e brusii continui poteva rappresentare un grande problema, non solo per chi parla, ma anche per chi ascolta. Un prodotto del genere verrebbe incontro a tutte le esigenze di chi ancora verte in tale situazione, ma per chi invece ha la possibilità di avere un proprio studio privato, all’interno del quale potersi chiudere per lavorare serenamente, lo Speakerphone diventa un prodotto abbastanza ridondante, il cui utilizzo può essere facilmente sostituito da delle cuffie con altoparlante integrato.

Il prezzo, d’altronde, che arriva a 129,99 euro, ci porta a compiere un’ulteriore riflessione in tal senso, spingendoci a sottolineare di nuovo che avere un dispositivo in vivavoce vi permetterà sicuramente di dismettere degli auricolari o delle cuffie ingombranti che non volete indossare durante una giornata intera di call, ma che allo stesso tempo può essere sostituito da una stanza priva di rumori e in grado di essere confortevole per le vostre giornate lavorative.

L’AverMedia AS311 AI Speakerphone diventa, così, un prodotto adatto per chi deve adattarsi a un’abitazione domestica molto confusionaria e destinata a non essere mai adatta per creare una zona di lavoro, se non con un prodotto del genere a venirci incontro.