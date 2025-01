Beelink EQi12: mini nelle dimensioni, maxi nelle prestazioni! Oggi IN SCONTO!

Se state cercando un mini PC potente e compatto, oggi avete l’occasione perfetta per portarvi a casa il Beelink EQi12 a un prezzo straordinario. Grazie a uno sconto immediato di 100€, potete acquistarlo su Amazon a soli 389€, attivando il coupon direttamente dalla pagina del prodotto. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un PC desktop compatto con prestazioni elevate.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

Beelink EQi12, chi dovrebbe acquistarlo?

Beelink EQi12 monta un processore Intel Core i5-12450H con 8 core e 12 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,4GHz. Questo garantisce reattività e velocità in ogni operazione, dalla navigazione web al multitasking avanzato. Perfetto per lavorare, studiare o anche per un uso multimediale intensivo.

A bordo troviamo 24GB di RAM LPDDR5 a 5200MHz, un quantitativo ideale per gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Il comparto di archiviazione vanta un SSD M.2 PCIe 4.0 da 500GB, espandibile fino a 2TB, per garantire avvii rapidissimi e trasferimenti dati fulminei.

Grazie alla grafica Intel UHD a 1.20GHz, Beelink EQi12 supporta la riproduzione di contenuti in 4K su due monitor contemporaneamente, grazie alle sue due porte HDMI. Questa caratteristica lo rende ideale per chi lavora con più finestre aperte o desidera un’esperienza multimediale immersiva.

Sul fronte della connettività, troviamo WiFi 6, Bluetooth 5.2 e due porte Gigabit LAN, perfette per chi necessita di una connessione stabile e veloce. Inoltre, il sistema di raffreddamento migliorato garantisce silenziosità e prestazioni ottimali, evitando surriscaldamenti.

Acquistare un mini PC con queste caratteristiche a soli 389€ invece di 489€ è un vero affare. Attivando il coupon disponibile su Amazon, potrete beneficiare dello sconto immediato di 100€, rendendo questo acquisto ancora più conveniente. Approfittatene subito prima che l'offerta scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon