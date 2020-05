Bello ed elegante, ecco il nuovo case LIBLLUSION LL30 RGB di Enermax

Si chiama LIBLLUSION LL30 RGB la nuova proposta della società taiwanese Enermax che va ad arricchire la propria linea di case ATX.

Il nuovo chassis ricorda molto le linee del precedente modello MAKASHI MK50, con l’aggiunta però di quelle piccole novità che fanno poi la differenza. Partendo proprio dal lato estetico abbiamo un design che non stravolge ma migliora quello che è l’airflow.

In questa versione possiamo vedere delle nuove prese d’aria poste anteriormente e maggior apertura nella parte bassa del case, coperta ovviamente da un passacavi. Migliorati poi i piedini di appoggio, ora più larghi e maggiormente stabili. Protagonista del LIBLLUSION LL30 RGB come detto è l’estetica che, come suggerisce il nome è caratterizzata da un sistema di illuminazione ARGB. Il nuovo case di Enermax viene fornito con una ventola integrata: precisamente un modello della famiglia SquA RGB, che garantisce un velocità da 300 fino a 1,500RPM.

Dotato ovviamente di hub integrato firmato Enermax, supporta fino a 6 dispositivi RGB addressable, per creare effetti sincronizzati con altri componenti grazie anche alla predisposizione dei connettori ARGB. Presente inoltre anche un tasto nel pannello I/O per il controllo degli effetti. Led RGB sono posizionati nel pannello anteriore in prossimità delle nuove griglie di areazione e lungo la paratia laterale e inferiore del case. L’illuminazione del LIBLLUSION LL30 RGB supporta header RGB da 3-pin di tipo +5V/D/G, e vanta la compatibilità con tutti i principali software di controllo. Tutto visibile internamente grazie alla libera vista che regala la paratia laterale in vetro temperato.

Il case LIBLLUSION LL30 RGB di Enermax supporta radiatori da 120 mm sul retro, fino a 360 mm nella parte anteriore, e fino a 280 nella parte superiore. Enermax mette a disposizione anche delle gabbie per gli HDD, che possono essere ovviamente rimosse per ottenere un maggior spazio interno.

Per chi volesse acquistarlo vi lasciamo il link diretto, è disponibile su Amazon al prezzo di 75 euro.