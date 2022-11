Tra i prodotti più desiderati dai PC gamer, oltre ovviamente alla scheda video, troviamo anche il notebook gaming. Spesso questi però richiedono un’investimento economico elevato, quindi periodi come il Black Friday sono sicuramente propizi per acquisti di questo tipo. Se volete spendere poco e avere comunque delle buone prestazioni vi segnaliamo questo modello MSI con scheda grafica RTX 3050, che in questi giorni è scontato di ben 400€, portando il prezzo a un’abboardabile cifra di 899€!

Sappiamo come MSI sia leader in questo settore e anche con questo GF63 Thin lo dimostra ampiamente. Oltre a un design aggressivo ma non eccessivo troviamo specifiche di tutto rispetto. Come detto in precedenza la scheda grafica è una RTX 3050, più che sufficiente per far girare la maggior parte dei giochi alle massime prestazioni sul display da 15,6″ FullHD a 144Hz. Oltre a questo abbiamo l’ottimo processore Intel i7 di 11a generazione, 16GB di memoria DDR4 e un velocissimo disco SSD NVMe da 512GB, oltre ovviamente a Windows 11. Insomma tutto quello che vi serve per godere a pieno delle vostre sessioni di gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!