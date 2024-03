BenQ MOBIUZ EX3415R, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 12%

Non fatevi scappare l'ottima offerta di oggi sul MOBIUZ EX3415R, uno dei migliori monitor dedicati al gaming, disponibile su Amazon con uno sconto del 12%, che vi permette di risparmiare sul prezzo originale di 907,76€ e portarlo a casa a soli 798,73€. Il monitor ha una diagonale di 34 pollici, una risoluzione 3440 x 1440 pixel e una frequenza d'aggiornamento di 144Hz, abbinata a un tempo di risposta di 1ms.

Monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un monitor che vi doni la massima immersività nei giochi, questo è quello che fa per voi: il formato ultrawide unito alla diagonale di 34" permette al monitor di occupare quasi tutto il vostro campo visivo, per un'esperienza di gioco mai vista prima. La frequenza d'aggiornamento di 144Hz lo rende ottimo sia per i tripla A più recenti che per i giochi competitivi e per quelli di guida, dove si tende a dare più importanza agli FPS generati che alla qualità grafica.

A completare il tutto c'è la tecnologia FreeSync Premium Pro, che assicura la rimozione di difetti grafici fastidiosi come il tearing, sincronizzando la frequenza d'aggiornamento con il framerate del gioco. La modalità gara migliora ulteriormente l'esperienza con i giochi di guida, offrendovi un gameplay davvero di alto livello.

A bordo troviamo poi tecnologia Eye-Care per la protezione della vista, HDRi per l'ottimizzazione delle immagini e anche speaker integrati con tanto di subwoofer, per un'esperienza ancora migliore. Per la massima praticità troviamo incluso anche un telecomando, che permette di modificare le impostazioni a distanza. La dotazione porte offre sia HDMI che DisplayPort, assicurando la possibilità di collegare qualsiasi device, sia PC che console.

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming di buon livello e con formato ultrawide, approfittate dell'offerta su questo BenQ MOBIUZ EX3415R, disponibile a soli 798,73€ grazie a uno sconto del 12% sul prezzo originale di 907,76€.

Vedi offerta su Amazon