BenQ ZOWIE XL2746S, il nuovo monitor TN 240Hz con un tempo di risposta di 0.5ms

BenQ ha presentato un nuovo prodotto della serie ZOWIE pensato per il mondo e-Sports: il nuovo monitor si chiama ZOWIE XL2746S e vanta un tempo di risposta bassissimo.

Il produttore di monitor taiwanese BenQ ritorna sulla serie ZOWIE, molti mesi fa infatti vi avevamo parlato del modello XL 2731, destinato al mondo e-Sports, ma ora vediamo il nuovo arrivato che si posiziona direttamente in una fascia di mercato più elevata.

BenQ ZOWIE XL2746S si basa su un pannello Full-HD di tipo TN e, come avrete intuito dal nome, ha una diagonale di 27 pollici. La luminosità massima è pari a 320 nit, mentre il rapporto di contrasto è pari a 1000:1. Come detto è un monitor pensato per alti frame rate e bassi tempi di risposta, per la precisione 240Hz per un tempo di risposta di 0.5ms GtG (Gray-to-gray). Ovviamente, nonostante le performance visive garantiscano una buona resa, non primeggia nella riproduzione dei colori come altri modelli: la gamma cromatica è sufficiente a coprire solamente lo spazio colore sRGB.

Non avrà di certo un pannello di tipo IPS con elevati refresh rate, standard che sempre più viene apprezzato in fasce di prezzo decisamente più alte, ma l’uso di un pannello TN permette sia di contenere il prezzo che di avere un tempo di risposta GtG decisamente basso, in modo da assicurare un’ottima fluidità in titoli frenetici. Il nuovo BenQ ZOWIE XL2746S supporta la tecnologia FreeSync di AMD, come anche la tecnologia DyAc+, una funzione che permette una retroilluminazione strobo, che intervalla ogni frame con un’altra immagine completamente nera, permettendo quindi di eliminare il blur e di ottenere una maggiore nitidezza nelle immagini in movimento.

Tra le altre tecnologie presenti troviamo Black eQualizer, per migliorare le scene maggiormente scure e Color Vibrance, in grado di regolare i toni di colore per rendere le scene più definite.

Il design di questo monitor strizza l’occhio ai videogiocatori grazie ad alcuni dettagli estetici e funzionali, come le “ali” ai lati che hanno l’obiettivo di concentrare lo sguardo del giocatore sul monitor, evitando distrazioni o riflessi di luce e regalando anche un comfort visivo importante durante le lunghe sessioni di gioco.

ZOWIE XL2746S è dotato di un supporto regolabile in altezza che si può anche inclinare e supporta lo standard VESA per il montaggio a parete. È poi dotato di un particolare pad che vi permetterà di attivare rapidamente un profilo.

A livello di connettività, il BenQ ZOWIE XL2746S offre una DisplayPort 1.2a, una porta DVI-D DL, due ingressi HDMI (2.0 e 1.4), due jack da 3,5mm e infine un hub USB 3.0 con due porte. Il monitor è disponibile nel mercato europeo al prezzo di 629 euro. Cosa ne pensate?