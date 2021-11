I portatili MSI in promozione per Black Week e Black Friday 2021

MSI ha scelto di prolungare le promozioni del Black Friday 2021 di una settimana, lanciando la Black Week. Si tratta di una settimana lunga, cominciata venerdì 19 e che si concluderà lunedì 29 novembre – in occasione del Cyber Monday – in cui alcuni dei migliori prodotti del gigante informatico sono scontati.

Micro-Star International, il significato dietro l’acronimo MSI, è nota per la sua esperienza e affidabilità nel gaming. Vi abbiamo presentato le offerte dedicate ai gamer in questo articolo: scorrendolo, noterete che le promozioni dedicate al gioco si concentrano sulle configurazioni PC desktop e le sue componenti, come nel caso del dissipatore di ultima generazione MAG CoreLiquid 360R. Se pensate che MSI abbia trascurato i notebook, però, vi sbagliate: in questo articolo vi presentiamo le promozioni della Black Week e del Black Friday di MSI dedicate ai PC portatili.

Se siete dei giocatori o degli appassionati di esport, è probabile che i portatili MSI vi siano noti per le loro prestazioni e l’affidabilità. Ma MSI ha scelto, negli ultimi anni, di estendere la sua proposta di notebook e di applicare il suo know-how nell’assemblaggio e nell’ottimizzazione sia hardware che software anche negli ambiti del creatività e del business. Tra i portatili in promozione nel corso della Black Week e del Black Friday trovano spazio anche proposte dedicate ai content creator, ai professionisti e, più in generale, a chi lavori in mobilità e/o si ritenga un “nomade digitale”.

Scopriamo nel dettaglio le promozioni di MSI per la Black Week e il Black Friday 2021.

Logo Black Week 2021 di MSI. © MSI

Content Creation

Creator Z16 A11UE-069IT

Le promozioni della Black Week e del Black Friday 2021 di MSI si aprono con l’ultimo arrivato della famiglia Z della serie Creator. La famiglia Z ambisce a rappresentare un punto di incontro tra estetica e tecnologia, racchiudendo prestazioni eccezionali all’interno di chassis eleganti e di design color grigio lunare. L’MSI Creator Z16 A11UE-069IT è il modello “entry-level” della famiglia, ma ciò non significa che rinunci a feature premium: come i suoi fratelli, adotta un monitor 16″ QHD 16:10, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q 6GB GDDR6 e una tastiera retroilluminata Mini LED RGB. È equipaggiato con CPU Intel Tiger Lake i7-11800H, 32 GB di RAM DDR4 e presenta pre-installato Windows 10 Pro (aggiornabile a Windows 11). Infine la sua potenza e le sue prestazioni sono racchiuse in un design esclusivo, ma che preserva dimensioni compatte: 35,9 x 25,6 x 1,68 cm per 2,2 kg di peso. Infine, tutti i portatili della famiglia Creator supportano l’esclusiva tecnologia Cooler Boost di MSI, che garantisce una dissipazione termica ottimale e fornisce la migliore esperienza di utilizzo anche durante le operazioni più gravose e complesse.

Creator Z16 A11UET-035IT

L’MSI Creator Z16 A11UE-035IT è stato il primo modello della famiglia Z a essere lanciato in Italia. Ciò significa che, come gli altri modelli della famiglia, anch’esso presenta un monitor 16″ QHD 16:10 True Pixel e tastiera retroilluminata Mini LED RGB. La CPU è sempre l’Intel Tiger Lake i7-11800H con 32 GB di memoria RAM DDR4, mentre la GPU a bordo è la NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q da 8GB GDDR6. I due gigabyte aggiuntivi consentono all’MSI Creator Z16 A11UE-035IT prestazioni ancora più solide, anche in operazioni complesse quali il lavoro su video e contenuti creativi, il design industriale o architettonico e persino il multitasking spinto richiesto in sede di programmazione. Ciononostante, le dimensioni sono identiche a quelle degli altri MSI Creator famiglia Z: 35,9 x 25,6 x 1,68 cm e 2,2 kg di peso, includendo l’eccellente batteria a 90Wh. Anche questo modello supporta la tecnologia Cooler Boost di MSI, per una dissipazione termica ottimale e adatta all’operazione che desideriamo svolgere.

Business & Productivity

MSI Summit E13Flip A11MT-009IT

Portabilità, flessibilità e produttività sono i fondamenti su cui si basa la linea dedicata al Business MSI Summit. I portatili convertibili 2 in 1 secondo MSI sono riassunti nell’MSI Summit E13Flip A11MT-009IT. Premiato dalla stampa statunitense come uno dei migliori portatili presentati durante l’edizione 2021 del CES di Las Vegas, l’MSI Summit E13Flip A11MT-009IT adotta un monitor 13,4″ 16:10 FHD e la CPU di undicesima generazione Intel Tiger Lake i7-1185G7. Come per altri esponenti della serie, anche l’MSI Summit E13Flip A11MT-009IT supporta la MSI Pen. La MSI Pen è una penna digitale che, grazie alla tecnologia MPP2.0, restituisce prestazioni stabili ed eccellenti per ricreare sul tuo dispositivo la miglior combinazione tra appunti tradizionali e feature informatiche.

MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-008IT

L’MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-008IT è stato l’avanguardia della nuova concezione dei portatili convertibili 2 in 1 di MSI. Ciò significa che presenta già gli elementi distintivi della linea Summit: la CPU Intel Tiger Lake i7-1185G7, l’SSD M.2 PCIe 4.0 da 1TB e i 32GB RAM LPDDR4. Il monitor, invece, si riduce a 13″ con aspect ratio 16:10 FHD IPS: la diagonale minore, però, porta a un’interessante riduzione di peso, che supera di poco il chilo. Concludono l’offerta la presenza della stilosa Sleeve Bag e della MSI Pen, fornita con due punte sostituibili – una più affilata, per ricordare una penna stilografica, e una più rotonda, come quella di una matita. Come tutti i portatili MSI Business & Productivity, anche l’MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-008IT presenta una tastiera con layout italiano, retroilluminata con LED bianchi con luminosità regolabile.

MSI Prestige 14Evo A11M-014IT e MSI Prestige 14Evo A11M-011XIT

L’MSI Prestige 14Evo A11M-014IT è l’ultimo esponente della fortunata serie Prestige, la prima ad aver portato il know-how dell’azienda dal gaming al mondo della professionalità. L’ultimo esponente gode dell’esperienza maturata in questi anni e si propone come uno dei migliori ultraportatili attualmente in commercio. L’MSI Prestige 14Evo A11M-014IT monta un display 14″ FHD con taratura del colore sRGB 100% e 300nits di luminosità per l’uso in mobilità, anche “en plein air”. Le prestazioni sono invece garantite dalla CPU Intel Tiger Lake i7-1185G7, coadiuvata da 16GB di memoria RAM LPDDR4, un SSD 512GB NVMe PCIe Gen4x4 e un’ampia selezione di porte e connessioni a disposizione. Ciò rende l’MSI Prestige 14Evo A11M-014IT uno strumento ideale non solo per il lavoro, ma anche per il tempo libero e l’intrattenimento. Per chi desidera installare un OS a scelta, oppure già possiede una licenza di Microsoft Windows, è possibile anche acquistare il “gemello” freeDOS MSI Prestige 14Evo A11M-011XIT.

MSI Prestige 15 A11SC-020IT

Il portatile MSI Prestige 15. © MSI L’MSI Prestige 15 A11SC-020IT è il simbolo del modo in cui MSI concepisce i laptop professionali e per il business. Lo scopo di MSI è proporre al professionista, al nomade digitale, al lavoratore autonomo il “coltellino svizzero” dei portatili. Per questo l’MSI Prestige 15 A11SC-020IT adotta la CPU Intel Tiger Lake i7-1185G7 di ultima generazione e GPU Nvidia GeForce GTX1650, GDDR6 4GB e garantisce la massima espressività creativa, prontezza nel calcolo o anche la semplice affidabilità nell’organizzazione e nella gestione degli impegni quotidiani. Il monitor 15,6″ FHD è “classico” solo nella forma: è invece uno schermo IPS e close to 100%sRGB, per una resa dei colori puntuale e precisa sia in ambito lavorativo che nel tempo libero.

MSI Modern 15 A11SBL-454XIT e MSI Modern 15 A11ML-455IT

MSI Prestige 15 Un portatile dovrebbe essere uno strumento che accompagni il suo possessore nel corso della vita. Per chi è ancora in formazione, come studenti e apprendisti, MSI ha dedicato due modelli della serie MSI Modern 15: l’MSI Modern 15 A11SBL-454XIT e l’MSI Modern 15 A11ML-455IT. Entrambi i modelli presentano uno schermo 15,6″ FHD IPS, mentre differiscono per le altre specifiche. L’MSI Modern 15 A11SBL-454XIT è il fratello “maggiore” della coppia e adotta una CPU Intel Tiger Lake i7-1165G7 di ultima generazione con GPU Nvidia MX450, GDDR5 2GB. L’MSI Modern 15 A11ML-455IT adotta invece la CPU di ultima generazione Intel Tiger Lake i5-1135G7 e, pur rinunciando alla scheda video dedicata, guadagna un’ampia autonomia in totale portabilità.

MSI Modern 14 B11S

Modelli in promozione: Modern 14 B11SBL-475XIT, Modern 14 B11MO-419IT, Modern 14 B11MOL-428IT, Modern 14 B11MOL-432XIT, Modern 14 B11MOL-429IT

La promozione dell’intera famiglia MSI Modern 14 B11S MOL-429IT completa la proposta di notebook dedicati a Business & Productivity in promozione per la Black Week e il Black Friday 2021 di MSI. La scelta di promuovere un’intera (o quasi) famiglia di prodotti nasce dalla volontà di MSI di dedicare la serie Modern 14 B11S a una figura professionale eterogenea e sempre unica: i creativi, in particolare coloro che lavorano con la scrittura e il suono. Ogni modello della serie condivide: la tastiera con corsa ottimizzata da 1,5 mm, feedback reattivo e retroilluminazione monocromatica bianca; il supporto audio fino a 24bit/192kHz per creare, postprodurre e ascoltare musica e suoni nel modo più vicino alla realtà; il monitor 14″ FHD IPS, l’MSI Modern 14 B11MOL-429IT e il peso-piuma di soli 1,3 kg. Caratteristiche che non hanno impedito di adottare i processori processore Intel Tiger Lake di utlima generazione (rispettivamente l’i7-1165G7 e l’i5-1135G7) con grafica integrata. Per chi desiderasse una GPU dedicata, invece, l’MSI Modern 14 B11SBL-475XIT adotta la Nvidia GeForce MX450, GDDR5 2GB.

Gaming

MSI GE66 Raider 11UG-064XIT

MSI GE66 Raider L’MSI GE66 Raider 11UG-064XIT rende mobile l’esperienza di Mystic Light, l’esclusiva app per personalizzare e gestire l’illuminazione RGB dei device MSI. Contraddistinto dall’esclusivo design ad angolo obliquo e dal monitor 15,6″ QHD con frequenza di aggiornamento a 240Hz, il nuovo laptop della serie Raider monta le più recenti CPU Intel – nello specifico l’Intel Tiger Lake i7-11800H – e la GPU Nvidia RTX3070 da 8GB GDDR6 per prestazioni estreme anche in mobilità. Inoltre, presenta un ampio ventaglio di connessioni, grazie alle porte Thunderbolt 4 (con USB 4), PCIe Gen4 SSD e un lettore di schede SD-Express di dimensioni standard. La tastiera è stata realizzata in collaborazione con SteelSeries e presenta retroilluminazione RGB Per Key.

MSI GS66 Stealth 11UH-065IT

Torniamo al gaming con l’MSI GS66 Stealth 11UH-065IT. Un ultrabook eccezionale che, all’interno del sobrio e minimalista chassis “core black”, cela un pannello 15,6″ QHD da 240Hz e una tastiera SteelSeries RGB Per Key, con layout italiano e interamente personalizzabile grazie al software preinstallato di MSI e SteelSeries. L’MSI GS66 Stealth 11UH-065IT adotta le CPU Intel di undicesima generazione, nello specifico l’Intel Tiger Lake i9-11900H, supportato da 32 GB di RAM DDR4 e dalla GPU Nvidia GeForce RTX3080 Max-Q da 8GB GDDR6. Come tutti gli esponenti della famiglia Stealth, anche l’MSI GS66 Stealth 11UH-065IT consente di selezionare tra differenti modalità per personalizzare l’esperienza d’uso: in particolare la “Modalità grafica discreta” e la “Modalità grafica MSHybrid” consentono di scegliere tra il miglior rapporto tra durata della batteria e prestazioni oppure il massimo in ogni ambito, per giocare senza compromessi.

MSI GF63 Thin 10SC-254IT e MSI GF63 Thin 10SC-428XIT

È possibile ridefinire un classico? L’MSI GF63 Thin 10SC-254IT è la dimostrazione che è possibile farlo e migliorarlo ulteriormente: il più classico dei portatili gaming MSI è tra i protagonisti della Black Week e del Black Friday 2021 di MSI. Riproponendo l’iconico design con scocca metallica e particolari in rosso, l’MSI GF63 Thin 10SC-254IT si presenta con un monitor 15,6″ FHD IPS, monta GPU Nvidia GeForce GTX1650 Max Q da 4GB GDDR6 e CPU Intel Comet Lake i5-10500H coadiuvati da 8GB di RAM DDR4 e dall’SSD NVMe PCIe da 512GB per offrirti prestazioni solide e affidabilità estrema sia nel gaming che nell’uso quotidiano. A rendere ancora più solide le prestazioni dell’MSI GF63 Thin 10SC-254IT contribuisce anche l’ottimizzazione nella dissipazione di MSI, che consente al portatile di essere silenzioso e fresco anche sotto carico. Per chi desideri scegliere liberamente quale sistema operativo installare, è disponibile anche il modello “gemello” MSI GF63 Thin 10SC-428XIT in versione “free OS”.

MSI GF65 Thin 10UE-251XIT

L’MSI GF65 Thin 10UE-251XIT è la soluzione migliore se apprezzi il design tradizionale dei portatili gaming di MSI, ma vuoi le migliori specifiche. Anche se la sua scocca ti ricorderà alcuni dei più amati portatili degli esport, la CPU Intel Comet lake i5-10300H e la GPU Nvidia GeForce RTX3060 Max-Q da 6GB GDDR6 ti portano nel presente e sono pronte per affrontare il futuro del gaming competitivo. Il tutto senza trascurare la possibilità di aggiornare la dotazione di base, grazie agli slot aggiuntivi, all’eccellente display 15,6″ FHD IPS con frequenza d’aggiornamento a 144Hz e all’eccezionale tastiera, realizzata in collaborazione con SteelSeries e caratterizzata dall’illuminazione RGB Per Key.

MSI Bravo 15 B5DD-020IT

L’MSI Bravo 15 B5DD-020IT è l’ultimo portatile che vi presentiamo in occasione della Black Week e del Black Friday 2021. La serie Bravo è la serie di portatili che MSI ha dedicato ad AMD, popolare produttore hardware che si è guadagnato nuovo successo grazie alla serie 5000 dei processori Ryzen. Per questo l’MSI Bravo 15 B5DD-020IT implementa l’ultima CPU portatile di AMD, il Ryzen 7 5800H, la GPU AMD Radeon RX5500M da 4GB GDDR6 e il monitor 15,6″ FHD IPS, l’unico tra quelli in promozione che supporta la tecnologia AMD FreeSync. AMD FreeSync è un’innovativa soluzione che, affiancata all’elevata frequenza d’aggiornamento di 144Hz, dona un vantaggio fondamentale nelle sessioni di gaming agonistico.

MSI Bravo 15 B5DD-024XIT

MSI Bravo 15 L’MSI Bravo 15 B5DD-024XIT è il fratello minore della famiglia Bravo. La definizione non deve però ingannarvi, poiché all’interno del notebook batte la CPU AMD Ryzen 5 5600H mentre la GPU è la stessa AMD Radeon RX5500M da 4GB GDDR6 del suo gemello. MSI Bravo 15 B5DD-024XIT si rivolge a quei giocatori che desiderano sfruttare al massimo una delle migliori CPU per il gaming, giovandosi anche di un costo aggressivo e davvero per tutti.

