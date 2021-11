Il Black Friday di MSI è già arrivato: ecco la Black Week!

Si avvicina il Black Friday 2021: l’attesa giornata di promozioni pre-natalizie nel 2021 cade il prossimo 26 novembre, il giorno dopo il “Giorno del Ringraziamento” negli Stati Uniti. Alcune offerte sono già in corso, anticipando di qualche settimana il Black Friday effettivo, e si protrarranno fino al successivo lunedì 29 novembre. In quella data cade, infatti, il Cyber Monday, una giornata di promozioni dedicata alla tecnologia e all’informatica. Per avere sempre un elenco completo e in costante aggiornamento dei prodotti in offerta e delle migliori proposte, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro speciale Black Friday 2021.

In questa guida ci concentriamo sulle promozioni di MSI. Fondata nel 1986 a Nuova Taipei, la più popolosa città di Taiwan, Micro-Star International è una delle aziende più conosciute e amate nella produzione di hardware e accessori per il PC e il gaming. In occasione del Black Friday MSI dedica un’intera settimana alle offerte, la Black Week. Le offerte della Black Week si protrarranno da venerdì 19 novembre fino al Cyber Monday, cioè al 29 novembre.

I protagonisti assoluti della Black Week di MSI sono i prodotti dedicati al gaming. La promozione è interessante soprattutto per la sua eterogeneità: si spazia dai monitor fino alle componenti hardware, riuscendo a soddisfare qualsiasi tipologia di giocatore e qualsiasi modo di vivere il gaming. Che preferiate la competizione online oppure il gioco in solitaria, vi suggeriamo di non perdervi le promozioni sulla pagina ufficiale di MSI dedicata al Black Friday e alla Black Week e seguire la nostra guida Black Friday 2021.

Monitor gaming

MSI Optix AG321CQR

La prima proposta del Black Friday e della Black Week di MSI è il monitor MSI Optix AG321CQR. Si tratta di uno dei migliori schermi WQHD (Wide Quad HD, il cd. 2.5K) attualmente disponibili. Grazie alle dimensioni generose, pari a 31.5″, offre un workflow ampio e piacevole da utilizzare. Ma la specialità dell’MSI Optix AG321CQR è il gaming e in particolare gli FPS, i picchiaduro, le simulazioni sportive e/o automobilistiche e persino gli RTS competitivi. A dimostrarlo, le principali feature del monitor che si contraddistingue per l’elevato refresh rate (165 Hz), per i tempi di risposta estremamente ridotti (1 ms) e il “Console Mode”, che semplifica il setup iniziale con le console next gen. Per gli utenti AMD, inoltre, ricordiamo che l’MSI Optix AG321CQR supporta AMD FreeSync Premium.

VEDI OFFERTA

MSI MAG ARTYMIS 242C



Chi ha detto che i monitor debbano necessariamente essere ingombranti? L’MSI MAG ARTYMIS 242C è una delle migliori soluzioni dedicate a chi desideri un monitor gaming dalle misure ridotte, grazie ai suoi 24″ che supportano le risoluzioni FullHD. Il pannello VA esalta l’ampia gamma di colori supportati e dell’HDR Ready, con una resa delle tinte più profonda e vivida – in particolare per i neri e i colori più scuri. Anche per l’MSI MAG ARTYMIS 242C l’azienda produttrice ha adottato AMD FreeSync Premium per assicurare un frame rate eccezionale con le GPU Radeon. Da notare anche il design unico sul retro.

VEDI OFFERTA

MSI Optix MAG301CR2

Che abbiate scelto le console current gen, desideriate godere dei massimi frame per secondo oppure siate fan della ratio 21:9, l’MSI Optix MAG301CR2 è il monitor che fa per voi. Anche se con una risoluzione “solo” WFHD (2560 x 1080), l’MSI Optix MAG301CR2 non ha nulla da invidiare rispetto ai monitor di fascia più alta e ne ripropone le principali feature dedicate al gaming competitivo e alla massima resa dei videogiochi (display curvo 30″, HDR Ready, pannello VA). Di più: il monitor raggiunge un refresh rate di 200Hz, a cui si aggiungono l’AMD Adaptive Sync e l’illuminazione rgb Mystic Lights, sincronizzabile con tutti gli altri prodotti della serie Optix MAG di MSI.

VEDI OFFERTA

MSI Optix MAG321CURV



Fino a poco fa, la risoluzione 4K e l’HDR erano caratteristiche esclusive e costose. Ma proposte come quella dell’MSI Optix MAG321CURV mostrano come l’accesso a queste nuove tecnologie sia più semplice. Questo monitor curvo da 32″ si presenta come un concentrato di quelle feature che, nei prossimi anni, diventeranno “la norma”: risoluzione 4K natia, HDR Ready, tempi di risposta di 1 ms e, infine, un’ottima integrazione con le app di customizzazione e impostazione di MSI, come Mystic Lights e Gaming OSD. Una serie di aspetti che migliora la “quality of life” e l’esperienza dell’utente, che può limitarsi a connettere il monitor ai propri device e accenderlo per godere delle sue caratteristiche uniche e della sua resa eccezionale.

VEDI OFFERTA

MSI Optix MPG341CQR

Scendere a compromessi è davvero necessario? Non sempre, come ci ricorda l’MSI Optix MPG341CQR. Si tratta di un monitor curvo dalla generosa diagonale di 34″, dotato di risoluzione 4K natia, HDR Ready, tempi di risposta di 1 ms. Non manca l’integrazione con le app dedicate alla personalizzazione sviluppate da MSI, come Mystic Light, e il supporto a Gaming OSD, una UI dedicata ai gamer che semplifica la modifica delle impostazioni on-the-fly. Ma l’MSI Optix MPG341CQR si distingue anche per il design aggressivo, che combina differenti metalli e restituisce una sensazione di solidità e potenza.

VEDI OFFERTA

MSI Optix G272

Le principali differenze che intercorrono tra un monitor gaming tradizionale e un monitor esport sono: la cura del dettaglio visivo, in particolare della nitidezza delle immagini; la resa fedele dei colori; le feature che arricchiscono il monitor, per esempio per adattarne automaticamente la resa in ambienti più o meno illuminati e/o per ridimensionare l’affaticamento degli occhi nelle sessioni più lunghe. L’MSI Optix G272 si distingue in ognuno di questi ambiti: il monitor affianca a form factor flat 16:9, risoluzione FHD (1920×1080), frequenza 144Hz e tempo di risposta di 1 ms una serie di soluzioni inedite, come la Night Vision e la riduzione della luce blu, un pannello IPS per una resa fedelissima dei colori (utile anche in ambito professionale) e, infine, una serie di modalità dedicate ai principali generi di gioco. Inoltre, l’MSI Optix G272 è compatibile con Nvidia G-Sync.

VEDI OFFERTA

MSI Optix MAG274R2

L’MSI Optix MAG274R2 rappresenta lo step successivo per chi si stia addentrando nel mondo degli esport. Oltre a presentare uno schermo flat dalla generosa diagonale di 27″, il suo refresh rate a 165 Hz combinato con un pannello IPS assicura una resa eccellente di qualsiasi videogioco, in ogni condizione di luce. Ad arricchire l’offerta vi è poi l’ampia disponibilità di interfacce video, che rendono l’MSI Optix MAG274R2 una soluzione adatta ai giocatori professionisti in qualsiasi campo – console, PC, ecc – e che consentono un uso olistico dello schermo – come nel caso delle porte USB 2.0 B e USB tipo A. Il tutto senza rinunciare ai “must” dei monitor MSI dedicati agli esport: Night Vision per le partite in ambienti scuri e/o in notturna, Mystic Light per coordinare i propri accessori MSI, il pannello IPS con ampia gamma di colori s-RGB. Il tutto impreziosito dal design borderless, per esaltare le partite e “travalicare” i confini dello schermo.

VEDI OFFERTA

Tastiere

MSI Vigor GK50 Elite

La MSI Vigor GK50 Elite è una delle migliori tastiere meccaniche disponibili con layout italiano. MSI ha scelto di interpretare al meglio le caratteristiche che contraddistinguono le tastiere meccaniche, scegliendo per la MSI Vigor GK50 Elite un telaio in alluminio spazzolato per garantire la massima solidità e gli switch Kailh Box White. La scelta dei Kailh Box White è determinata sia per la loro combinazione di massima responsività (sia tattile che uditiva) agli input che per il form factor proprietario che protegge i tasti da polvere e liquidi. A questo si aggiungono la base antiscivolo estremamente stabile, che fornisce maggior supporto e migliora il feedback di digitazione, e l’implementazione di Mystic Light per sincronizzare gli effetti con gli altri accessori di MSI.

VEDI OFFERTA

MSI Vigor GK50 Low Profile



La MSI Vigor GK50 Low Profile è la prima tastiera meccanica di MSI che adotta gli switch meccanici “low profile”. Gli switch meccanici Kailh Low Profile sono una soluzione inedita che, grazie alla minore distanza della corsa del singolo tasto e alla minore forza richiesta, garantisce maggiore velocità, precisione, resistenza e silenziosità a tutti i giocatori. La soluzione è quindi ottimale per chi giochi lunghe sessioni e debba pigiare combinazioni di tasti complesse in tempi rapidi, come nel caso dei MOBA o dei MMORPG. MSI arricchisce ulteriormente la sua proposta aggiungendovi il layout italiano, la base antiscivolo e, soprattutto, le possibilità di personalizzazione e di sincronizzazione attraverso i suoi software dedicati al gaming (compreso Mystic Light per la retroilluminazione full RGB). Se desiderate una soluzione non convenzionale e d’avanguardia, l’MSI GK50 Low Profile potrebbe davvero sorprendervi.

VEDI OFFERTA

MSI Vigor GK20



Non avete mai acquistato una tastiera gaming? Siete fortunati: l’MSI Vigor GK20 è la miglior guida su cui potete mettere, letteralmente, le mani. Si tratta di una tastiera gaming meccanica di lusso, che adotta le migliori soluzioni dedicate al gioco e le declina in maniera pratica, leggera ed economica. In particolare il design dei tasti e della tastiera presenta la stessa ergonomicità delle più costose tastiere meccaniche, mentre la retroilluminazione è affidata ai led RGB con differenti effetti selezionabili on-the-fly. Completano la proposta la resistenza a polvere e liquidi, l’antighosting a 12 tasti e la scelta di “prolungare” leggermente la base, creando un vero e proprio poggiapolso in miniatura.

VEDI OFFERTA

Cuffie e Mouse

MSI Immerse GH30 V2



Le MSI Immerse GH30 V2 sono una coppia di cuffie gaming, caratterizzate dal design over-ear pieghevole e dall’estrema duttilità. La flessibilità è data dall’adozione del jack 3,5 mm come connettore principale, a cui si affianca un regolatore del volume e del microfono che consente di gestire al meglio le cuffie. La soluzione del tradizionale jack rende le MSI Immerse GH30 V2 adatte a qualsiasi device, sia esso console o PC, e ne avvalora l’uso sia in mobilità che a casa. Il design minimalista è impreziosito dal logo di MSI serigrafato sui padiglioni auricolari e, per i più esigenti, è possibile staccare il microfono per la massima privacy e comodità. Il peso e il prezzo contenuto completano il quadro di un ottimo paio di cuffie gaming, dedicate a chi desideri massima flessibilità e leggerezza nell’uso.

VEDI OFFERTA

MSI Clutch GM41 Lightweight

Il mouse MSI Clutch GM41 Lightweight è la proposta nella categoria “peso piuma” dei mouse gaming di MSI. L’adozione del form factor asimmetrico consente la massima inclusività e usabilità anche per i mancini, grazie alla trama a rombi antiscivolo adottata ai lati del MSI Clutch GM41 Lightweight. L’MSI Clutch GM41 è versatile e può essere usato in numerosi contesti (anche professionali): il sensore ottico Pixart 3389 garantisce 400 IPS e fino a 16000 DPI, per la massima precisione sia in gioco che nella creatività. Precisione garantita anche dalla scelta di adottare un tradizionale e robusto cavo intrecciato e gli switch OMRON, dei “must” per i mouse gaming. Dulcis in fundo l’illuminazione RGB Mystic Light e il software di MSI consentono di personalizzare l’esperienza d’uso, adattandola al contesto in cui vi trovate.

VEDI OFFERTA

Accessori

MSI Agility GD70

L’MSI Agility GD70 è il miglior compagno del mouse MSI Clutch GM41 Lightweight e non solo. MSI ha creato un eccellente tappetino per il vostro mouse: una soluzione contraddistinta da un’ampia superficie in seta, poggiata su un’affidabile base in gomma naturale antiscivolo (le dimensioni sono di 90 x 40 cm, con uno spessore di soli 3 mm). L’adozione di questi materiali garantisce la massima stabilità per il tappetino, maggior confortevolezza per il vostro polso e, infine, la massima precisione per il mouse.

VEDI OFFERTA

MSI Vigor WR01 Wrist Rest



L’MSI Vigor WR01 Wrist Rest è un poggiapolsi ergonomico, che vi supporterà con comfort e supporto ottimali con qualsiasi tastiera di dimensioni standard (la classica tastiera full-size con tastierino numerico). Realizzato in tessuto di seta con rivestimento antibatterico, la superficie liscia riveste l’interno in memory foam – una soluzione appositamente progettata per mantenere mani e avambracci freschi nelle lunghe sessioni di gioco e/o lavoro. Il tutto sormonta un’affidabile base in gomma anti-scivolo, che riduce al minimo i movimenti sulla scrivania della tastiera.

VEDI OFFERTA

Componenti

Dissipatore MSI MAG CoreLiquid 360R

L’MSI MAG CoreLiquid 360R è un dissipatore CPU a liquido, dotato di radiatore da 360mm ARGB, 3 ventole PWM 120mm e compatibile con CPU Intel e AMD. È il modello di punta della nuova serie di dissipatori MSI MAG CoreLiquid: MSI ha presentato delle soluzioni a tutto tondo, che possano offrire la massima dissipazione del calore con i sistemi a liquido. Il tutto impreziosito dall’illuminazione LED RGB sincronizzabile attraverso Mystic Light.

VEDI OFFERTA

Alimentatori MSI MPG A850GF, MPG A750GF e MPG A650GF



Gli alimentatori della serie MPG di MSI – il MPG A850GF, il MPG A750GF e il MPG A650GF – sono sviluppati per supportare nativamente le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30. Sono progettati per soddisfare i sistemi e i gamer più esigenti, offrendo i vantaggi della totale modularità per un cable management e una dissipazione del calore impeccabili. La loro efficienza consente al sistema di mantenere consumi energetici contenuti e prestazioni elevate, anche sotto il carico dei giochi tripla A della next gen con il massimo dettaglio grafico e sonoro. Tutti gli alimentatori della serie MPG di MSI sono garantiti per 10 anni e certificati 80 PLUS Gold. Tutti gli alimentatori della serie MPG di MSI presentano il medesimo design nero e bianco e sono dotati di cavi dalla forma piatta, in modo da facilitarne la gestione e l’organizzazione. Hanno le medesime dimensioni (160 x 150 mm) e sono adatti per la maggior parte degli chassis. I connettori della CPU, VGA e MB utilizzano terminali in lega di rame, in grado di sostenere potenze più elevate rispetto ai tradizionali terminali in bronzo.

OFFERTA MSI MPG A850 GF OFFERTA MSI MPG A750 GF OFFERTA MSI MPG A650 GF

Case

MSI MAG VAMPIRIC 100R

L’MSI MAG VAMPIRIC 100R è l’ultimo esponente della serie di case ATX MAG di MSI. I case della serie MAG sono sottoposti a controlli qualità estremamente rigorosi e sono progettati per perdurare nel tempo, offrendo all’utente un’esperienza di installazione e di manutenzione facile e veloce. Sono questi elementi a determinare l’uso del pannello frontale in mesh, progettato per far passare agilmente l’aria all’interno dello chassis, così da offrire la migliore dissipazione possibile; del filtro magnetico antipolvere, posto nella parte superiore del case, che impedisce alla polvere di cadere e accumularsi sulle componenti interne; del flusso d’aria ottimizzato, grazie al design studiato per ospitare fino a sei ventole. A impreziosire il case MSI MAG VAMPIRIC 100R si aggiungono il tasto Insta-Light Loop, che consente di controllare rapidamente i colori e gli effetti LED del sistema dalla parte superiore del pannello IO, e il vetro temperato laterale, attraverso cui mostrare le componenti interne e sfruttare il sistema di sincronizzazione dei led RGB Mystic Light di MSI.

VEDI OFFERTA

MSI MPG Sekira 100R

Il case MSI MPG Sekira 100R è la principale proposta di MSI per i case con form factor ATX/E-ATX. L’MSI MPG Sekira 100R è un case middle tower realizzato con materiali di qualità: adotta infatti un mix di alluminio e vetro temperato, impreziosito dall’illuminazione led ARGB personalizzabile. Inoltre include una porta USB Type-C frontale, così da semplificare la connessione con i device mobili più recenti e migliorare l’esperienza d’uso. Anche l’MSI MPG Sekira 100R presenta il filtro magnetico antipolvere nella parte superiore, così da preservare la componentistica interna da accumuli eccessivi. Infine il case si presenta con 4 ventole pre-installate.

VEDI OFFERTA

Motherboard – Intel

MSI MPG Z590 GAMING FORCE

La prima motherboard che vi segnaliamo è la MSI MPG Z590 GAMING FORCE: si tratta di una potente scheda madre ATX, che supporta i chipset delle CPU Intel Core 11th Gen e 10th GEN (LGA). È progettata per supportare la massima potenza del gaming hardware e la maggioranza dei processori top di gamma attualmente disponibili. La motherboard MSI MPG Z590 GAMING FORCE si rivolge ai gamer che desiderano aggiornare la loro configurazione senza aggiungere il Wi-Fi, ma potendo contare sull’ottima architettura per la dissipazione, sui PCI-e 4.0 x16 rinforzati in acciaio (Steel Armor) e sulla soluzione termica del M.2 Shield Frozr, che garantisce le massime prestazioni evitando il thermal throttling.

VEDI OFFERTA

MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI

La MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI è la motherboard ATX con chipset che supportano le CPU Intel Core 11th Gen e 10th GEN (LGA), dotata anche di WiFi. Alle soluzioni presenti sulla MSI MPG Z590 GAMING FORCE si aggiungono i controlli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, per chi desidera le massime prestazioni sia in-game che nelle connessioni.

VEDI OFFERTA

MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI

La MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI è una motherboard ATX realizzata avendo in mente il gaming e le esigenze dei gamer: lo testimoniano l’adozione del chipset B560, dedicato alle CPU Intel Core 11th Gen (LGA 1200); la presenza di dissipatori estesi e pad termici 7W/mK per massimizzare il raffreddamento del VRM, a sua volta regolato attraverso il “Frozr AI”, un sistema di autoregolazione delle impostazioni della ventola in base alle temperature della CPU e della GPU; i connettori M.2 Gen4 e Gen3 e due DDR4 Dual Channel (5200 MHz OC).

VEDI OFFERTA

MSI MAG B560M MORTAR WIFI

Per chi desidera giocare in uno spazio contenuto, ma senza alcun compromesso, c’è la MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Si tratta di una motherboard micro-ATX dedicata al gaming, che monta il chipset Intel B560 per supportare le CPU Intel Core 11th Gen (LGA 1200) e non rinuncia a nessuna delle feature che abbiamo presentato nelle altre schede madri in offerta. Offre, inoltre, un ottimo rapporto tra costo e hardware all’avanguardia. Anche la MSI MAG B560M MORTAR WIFI presenta il sistema “Frozr AI”, che contribuisce a gestire automaticamente la dissipazione del calore prodotto da CPU e GPU sotto sforzo.

VEDI OFFERTA

Motherboard – AMD

MSI MPG B550 GAMING PLUS

Concludiamo la carrellata di offerte del Black Friday e della Black Week di MSI con due motherboard dedicate alle CPU AMD Ryzen 9 di terza generazione, Ryzen7 e Ryzen 5 AM4. La prima proposta che vi segnaliamo è la MSI MPG B550 GAMING PLUS, una scheda madre ATX dotata delle feature più richieste dai gamer fan di AMD. In particolare adotta la soluzione Lightning Gen 4 sia sugli slot PCI-E che M.2, consentendo un trasferimento più veloce dei dati da e verso le GPU, le memorie di archiviazione e anche i dispositivi di rete. Supporta MSI Mystic Light, per consentire la massima libertà di personalizzazione e sincronizzazione del proprio PC, e Audio Boost, una feature che traduce un’eccellente qualità del suono da studio per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

VEDI OFFERTA

MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI

La MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI aggiunge alla precedente soluzione anche i moduli 2.5G LAN con LAN Manager e Intel Wi-Fi 6 AX: l’adozione di tali soluzioni, unitamente alla Lightning Gen 4, consentono di godere di una connettività migliorata sia nell’uso professionale che multimediale e, soprattutto, per il gaming.

VEDI OFFERTA