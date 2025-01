Un numero veramente folle di GPU è stato spedito nel 2024

Nel 2024 le spedizioni di GPU sono aumentate del 6% rispetto all'anno precedente, superando i 251 milioni di unità, secondo i dati di Jon Peddie Research. Questo incremento si allinea con la crescita dell'1% nelle spedizioni di PC, che hanno raggiunto 262,7 milioni di unità nel 2024.

L'aumento delle vendite di GPU riflette la ripresa del mercato PC dopo anni di difficoltà. Quasi tutti i processori per desktop e notebook integrano ormai una GPU, mentre aziende come AMD e Nvidia continuano a vendere decine di milioni di chip grafici discreti ogni anno. Questo spiega perché le spedizioni di GPU superano generalmente quelle di CPU per sistemi client.

Per quanto riguarda le GPU discrete per desktop, i dati definitivi del 2024 non sono ancora disponibili. Nella prima metà dell'anno le spedizioni sono aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo 18,2 milioni di unità. Tuttavia, nel terzo trimestre si è registrato un calo a 8,1 milioni di unità, contro gli 8,9 milioni del Q3 2023.

Nonostante il quarto trimestre sia solitamente positivo per le vendite di GPU grazie ai nuovi titoli di gioco, non è chiaro se questa tendenza si sia confermata nel 2024. È possibile che le spedizioni totali dell'anno siano rimaste stabili o leggermente superiori rispetto al 2023, ma difficilmente raggiungeranno i livelli del 2021-2022.

Va notato che il numero di PC spediti nel 2024 secondo IDC supera le spedizioni di GPU riportate da JPR. Questa apparente incongruenza si spiega col fatto che i produttori di PC acquistano componenti come CPU e GPU mesi prima di assemblarli nei sistemi finiti. Tipicamente nel Q4 rallentano gli acquisti in previsione del Q1, tradizionalmente debole per le vendite di PC consumer.

Chissà che cosa accadrà quest'anno, anche considerando l'arrivo di nuove serie di schede grafiche. Siamo molto curiosi, ma a questo punto viene naturale pensare che il mercato possa crescere nuovamente.