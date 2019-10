Calo dei prezzi per le CPU Intel Core X “Skylake-X Refresh”?

L'arrivo dei nuovi Core X "Cascade Lake-X" potrebbe portare una sforbiciata dei prezzi per la precedente serie Skylake-X Refresh. In Germania i

Secondo il sito tedesco Computerbase, Intel starebbe tagliando il prezzo della nona generazione di processori Core X, meglio noti come Skylake-X Refresh. Il sito ha ravvisato cali di prezzo fino al 50% per diversi modelli in Germania. Al momento non vediamo la stessa riduzione del listino in Italia, ma non è da escludere che qualcosa si muova nelle prossime settimane.

Una scelta, se confermata, che potrebbe trovare spiegazione con l’arrivo della nuova gamma Core X di decima generazione, nome in codice Cascade Lake-X.

I nuovi processori non solo sono compatibili con le stesse schede madre X299 degli Skylake-X Refresh, ma presentano prezzi decisamente più bassi. Di conseguenza le “vecchie CPU” al prezzo precedente diventano decisamente non appetibili. Un potenziale problema per i rivenditori che hanno a magazzino gli Skylake-X Refresh.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte di Intel. L’azienda ha semplicemente rilasciato una dichiarazione ai nostri colleghi di Tom’s USA in cui afferma che “come ogni transizione, stiamo lavorando con i partner su programmi per preparare l’introduzione della prossima generazione di prodotti”.

Una dichiarazione che può essere interpretata in molti modi e che non conferma né smentisce l’azione sul listino, ma la logica ci porta a pensare che effettivamente gli Skylake-X Refresh ancora nei magazzini dovranno calare di prezzo per essere smaltiti.