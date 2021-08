Carenza di chip, TSMC aumenterà i prezzi fino al 20%

TSMC è il più grande produttore di chip al mondo e l’azienda responsabile dei processori utilizzati da Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm e persino alcuni prodotti Intel. E i suoi prodotti stanno per diventare molto più costosi: la società prevede di aumentare i prezzi dei suoi chip avanzati di circa il 10% e dei prodotti meno avanzati di circa il 20%, secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal e come riferisce The Verge.

La fornitura di semiconduttori è diventata un fattore sempre più importante per le principali aziende tecnologiche e automobilistiche, poiché i chip continuano a essere difficili da trovare. Ci sono molti fattori che influiscono sui prezzi di smartphone, laptop e console di gioco, quindi un aumento del 10-20% dei costi del processore e del SOC potrebbe non essere necessariamente correlato a un simile aumento di prezzo per i consumatori.

Ma aumentare i prezzi di quello che era già uno dei componenti più importanti e costosi di un dispositivo (ad esempio, due delle tre parti più costose dell’iPhone 12 sono il modem Qualcomm e il SOC A14) significa che potremmo essere vicini ad aumenti di prezzo su alcuni dei dispositivi più popolari al mondo.

Il rapporto del Wall Street Journal non specifica se Apple sarà colpita dagli aumenti di prezzo di TSMC e se sceglierà di trasferire quegli eventuali costi extra ai clienti. Ma TSMC è letteralmente l’unico fornitore al mondo in grado di produrre chip al livello avanzato e nel volume di cui Apple ha bisogno per i suoi chip della serie A e della serie M per i suoi iPhone, Mac e iPad.

La buona notizia è che l’aumento dei prezzi può effettivamente aiutare ad alleviare alcuni dei problemi di fornitura per TSMC, riducendo parte della domanda che ha causato la scarsità in alcune parti. Aiuterà anche TSMC a continuare a raccogliere i fondi di cui ha bisogno per i suoi ambiziosi investimenti che mirano a espandere la capacità dell’azienda, che includono la spesa di $ 100 miliardi fino al 2023 su piani come il suo hub di produzione da $ 12 miliardi in Arizona e altri progetti. TSMC aveva precedentemente avvertito che le carenze si sarebbero probabilmente estese fino al 2022 nell’ultimo rapporto trimestrale sugli utili.