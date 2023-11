C'è una CPU Intel da 6.2GHz? Non dovrebbe esistere ma invece è in vendita

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Non è passato molto dal debutto del top di gamma Raptor Lake Refresh Intel Core i9-14900K, ma sul mercato sembra stia già arrivando il Core i9-14900KS. O almeno così sembra guardando i sistemi venduti dallo shop israeliano PCOnline, che ha messo in vendita dei PC con un processore Intel capace di spingersi fino a 6,2GHz.

Considerando che il Core i9-14900K si spinge fino a 6GHz, è molto probabile che si tratti della variante -KS; potrebbe anche trattarsi di un errore, ma visto che queste CPU arrivano sul mercato ormai con ogni generazione di chip Intel, siamo più propensi a credere che si tratti della prima ipotesi.

Il processore in questione sarebbe ampiamente disponibile presso il negozio, tanto da poterlo inserire in varie configurazioni; dal momento che non è ancora stato annunciato da Intel, è probabile che qualcuno dello staff di PCOnline sia a conoscenza dell’arrivo del Core i9-14900KS e lo abbia semplicemente messo a listino per errore.

A livello di specifiche tecniche, l’unica differenza con il Core i9-14900K dovrebbe essere proprio la frequenza massima, più alta di 200MHz sul modello -KS. Il resto delle specifiche rimane identico, con una configurazione 24 core / 32 thread, suddivisi in 8 P-Core e 16 E-Core, 36MB di cache L3 e TDP fino a 253W.

I negozi come questo conoscono i prodotti in uscita dei brand con un certo anticipo, tuttavia quanto successo con PCOnline ci fa pensare che Intel potrebbe annunciare il Core i9-14900KS molto presto, magari proprio durante il CES di Las Vegas, dove mostrerà anche i portatili di nuova generazione con processori Meteor Lake e Raptor Lake Refresh -HX, di cui è emerso il top di gamma giusto ieri.