ChatGPT potrebbe diventare un prodotto fisico, grazie a un creatore dell'iPhone

Il leggendario design di Apple Jony Ive e Sam Altman, fondatore di OpenAI, hanno aggiunto al team di LoveForm un’altra figura di spicco: Tang Tan, uno dei veterani di Apple che ha lavorato al design di iPhone ad Apple Watch. Tan dovrebbe avere un ruolo cruciale in LoveForm, concentrandosi soprattutto sull'estetica e sulle funzionalità dei prodotti che verranno sviluppati.

Non si ha ancora idea di quali dispositivi creerà LoveForm, ma visti i membri della società, non è difficile pensare a prodotti di design che porteranno l’intelligenza artificiale in tutte le case. La presenza di Sam Altman potrebbe pesare parecchio in questo senso, vista la possibile integrazione di ChatGPT in prodotti fisici. Si parla addirittura di “iPhone dell’IA”, ma è ancora presto per sbilanciarsi.

È molto probabile che nuove informazioni e dettagli sui prodotti emergeranno nel corso del 2024, ma per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi. LoveForm ha già clienti importanti come Airbnb e Ferrari, con cui Ive collabora da molto tempo, anche dopo aver lasciato Apple. Negli scorsi mesi l’azienda ha già aggiunto alle proprie fila più di 20 ex dipendenti Apple e un ambiente dinamico, unito all’influenza di Ive, Altman e ora Tan, porterà di certo allo sviluppo di prodotti interessanti, che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui ci approcciamo all’IA non solo online, ma anche all’interno delle nostre case.