Che festeggi o meno, il Patrick’s Day porta l'80% di sconto su questo cloud storage a vita

Anche se non celebrate il Patrick’s Day, c'è un motivo in più per essere entusiasti di questa festività: un incredibile sconto dell'80% su un cloud storage a vita. Con l'offerta speciale di Internxt, potete ottenere un servizio completo che non solo offre spazio di archiviazione dalla durata illimitata, ma include anche una VPN e un antivirus per garantire la sicurezza dei dati. Questa offerta è perfetta per chi cerca una soluzione a lungo termine per proteggere e archiviare i propri file, risparmiando al contempo una somma considerevole.

Internxt Patrick’s Day, perché approfittarne?

Internxt propone tre diversi piani di cloud storage per adattarsi a diverse esigenze. Se avete bisogno di un piccolo spazio di archiviazione, il piano Essential da 1TB potrebbe essere la soluzione perfetta. Per chi ha necessità di più spazio, ci sono i piani Premium da 3TB e Ultimate da 5TB, che vi permettono di archiviare enormi quantità di dati senza preoccuparvi di raggiungere il limite. Scegliete il piano che più si adatta alle vostre esigenze e iniziate a godere della tranquillità di avere un backup sicuro e sempre disponibile.

Non solo spazio di archiviazione illimitato, ma anche funzionalità in crescita per i piani Premium e Ultimate. Presto, questi due piani includeranno anche l'accesso a Meet, un'app per videoconferenze che supporta fino a 5 partecipanti, e Mail, che vi permette di avere fino a 5 indirizzi email. Queste aggiunte ampliano notevolmente il valore del servizio, permettendovi di gestire file, comunicazioni e riunioni in un unico posto, tutto con la massima sicurezza grazie alla protezione VPN e antivirus inclusi.

Con il cloud storage a vita offerto da Internxt, non state solo acquistando uno spazio online per i file, ma state ottenendo una vera e propria soluzione all-in-one per la protezione e gestione dei vostri dati. La VPN inclusa garantirà una connessione sicura ovunque, mentre l'antivirus proteggerà i dispositivi da minacce online. Con l'80% di sconto, l'offerta diventa ancora più interessante, rendendo questo pacchetto eccellente per chi cerca sia sicurezza che convenienza.

