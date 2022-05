Ormai due anni fa il COVID-19 ha costretto la maggior parte di noi a lavorare da casa, facendoci scoprire lo smart working (o telelavoro, a seconda dei casi) e tutte le difficoltà ad esso legate nella maniera più complicata possibile, con un sorta di “terapia d’urto”. Dall’oggi al domani ci siamo ritrovati a lavorare in un ambiente che in molti casi si è rivelato inadatto allo scopo, non solo per quel che riguarda praticità e spazi, ma anche a livello tecnologico e di sicurezza.

Non è un caso, infatti, che con la pandemia siano esplosi anche gli attacchi informatici, specialmente quelli di phishing, che con l’inganno sottraggono informazioni e dati sensibili ai malcapitati. La situazione in cui ci siamo ritrovati ha messo in luce la poca conoscenza in ambito di sicurezza che la maggior parte delle persone ha: la mancanza di una “cultura” sul lavorare da casa in maniera sicura, insieme all’ingenuità, permette ai malintenzionati di avere successo con tecniche che, agli occhi dei più esperti, sembrano facilmente riconoscibili.

Che fare, quindi, per porre rimedio a questa situazione? Il primo passo è indubbiamente quello di prestare maggior attenzione alle mail e ai messaggi che si ricevono: spesso l’indirizzo mail del mittente, o l’URL della pagina web a cui si viene reindirizzati, sono strani e molto diversi da quelli ufficiali, motivo per cui controllandoli ci si può accorgere del tentativo di phishing ed evitarlo. Il buon senso non può però proteggervi da tutti i pericoli, quindi è necessario adottare ulteriori misure per proteggersi al meglio: è buona norma innanzitutto scegliere uno dei migliori antivirus, magari uno capace di proteggervi in maniera efficace anche dai ransomware; dopodiché il consiglio è quello di sfruttare una delle migliori VPN per navigare in rete in maniera sicura, evitando tra le altre cose anche il tracciamento dei dati.

Una VPN, o “Virtual Private Network”, è una rete virtuale privata (come intuibile dal nome) che punta ad offrire lo stesso livello di una rete creata ad hoc, senza la necessità di averne una. Funziona come una normale rete locale e permette di avere un canale di comunicazione sicuro con la propria rete anche quando si entra dall’esterno, permettendo di accedere ai sistemi interni ovunque siate.

Proprio la VPN può rivelarsi lo strumento migliore per il lavoro da remoto, che fa ormai parte della quotidianità di molti e che, in certi casi, è diventato letteralmente la nuova normalità. Usare una VPN in azienda significa aggiungere un livello di protezione ai propri dati, dato che spesso sono superiori anche alle reti dedicate e permettono di sopperire alla mancanza di reti private, oltre a garantire una connessione sicura ai dipendenti, da qualsiasi posto si colleghino. Sempre in ottica aziendale, l’avvento dello smart working ha portato le diverse realtà a dover implementare una VPN facilmente accessibile, nonché una rete wireless interna veloce e affidabile e un sistema di archiviazione dei file intelligente, che faccia affidamento magari su un NAS di ultima generazione.

Qnap, azienda molto famosa proprio per i NAS di alta qualità, ha creato un prodotto che coniuga tutte queste necessità in un unico dispositivo: QMiroPlus-201W combina un router Mesh Wi-Fi AC2200 con un NAS dotato di porta 2,5GbE e permette di configurare una VPN in pochi passi, semplificando moltissimo il processo che vi abbiamo descritto prima, garantendo allo stesso tempo una maggior sicurezza dei dati grazie alle varie misure di sicurezza integrate.

Il dispositivo mette a disposizione due alloggiamenti per unità SATA da 2,5″ (facilmente accessibili rimuovendo la copertura magnetica sul davanti), un totale di cinque porte Ethernet (una da 2,5GbE già citata e quattro da 1Gb), due porte USB tipo A e tecnologia Wi-Fi 5. È di un elegante color Blu Morandi ed è estremamente compatto e misura solamente 183,5 x 105 x 143,5 mm, quindi può essere posizionato in qualsiasi punto della casa. Router e NAS sono gestiti da hardware separato: il primo è mosso da un Qualcomm IPQ4019, affiancato da 512GB di RAM DDR3, 4MB di memoria flash e 4GB di eMMC, il secondo è dotato di un Intel Gemini Lake J4125, con 4GB di RAM DDR4 e 4GB di memoria eMMC.

QMiroPlus-201W è progettato per il lavoro da casa e da remoto, nonché per integrarsi al meglio negli ambienti multi-cloud che permettono di gestire centralmente e accedere a file e dati archiviati localmente o sul cloud. La soluzione integrata Home Cloud 2.0 supporta un doppio sistema con QTS, dedicato alla gestione del NAS e QuRouter, per la gestione della connettività e dei servizi ad essa legati. Dalla pagina di gestione web (o dall’app dedicata per smartphone) si può accedere facilmente a tutte le impostazioni, che possono essere modificate a seconda delle proprie necessità: il dispositivo integra tutte le funzionalità più comuni, come il port forwarding, la gestione della rete Wi-Fi (c’è anche uno scheduler) e dei client connessi, il parental control, la configurazione della rete Mesh, della VPN di cui abbiamo parlato e così via. A bordo troviamo anche il NAT, che quando adeguatamente configurato aiuta a proteggersi dagli attacchi tramite il blocco di connessioni, dispositivi e indirizzi IP sospetti o malevoli. In ambito domestico il QMiroPlus-201W è anche un ottimo centro di intrattenimento multimediale, grazie alle diverse applicazioni media center disponibili su QTS.

La parte NAS di QMiroPlus-201W offre tutte le funzionalità che conosciamo, che permettono di fare il backup dei propri dati su NAS facilmente e di tenerli al sicuro in maniera efficace. La componente router del dispositivo offre tutte le più recenti tecnologie, come il Wi-Fi tribanda con supporto alle reti 2,4GHz e 5GHz e la tecnologia Mesh, che consente di navigare sempre alla massima velocità senza interruzioni o cali di banda quando si passa da un ambiente all’altro e il proprio dispositivo si connette a un altro nodo della rete. QuWAN è invece la tecnologia SD-WAN che consente la topologia Mesh VPN automatica dalle reti aziendali ai router domestici. Cosa significa? In pratica, una volta che avrete configurato il vostro QMiroPlus-201W, il software QuWAN Cloud Orchestrator lo abilita a connettersi alla Mesh VPN in modalità router, facendolo diventare a tutti gli effetti il portale per il cloud aziendale. Oltre a questo, grazie alla tecnologia HybridMount potrete montare l’archiviazione del NAS aziendale su QMiroPlus-201W per accedere comodamente ai dati e ai file più importanti.

Insomma, grazie a QMiroPlus-201W e alle tecnologie integrate, lavorare da casa diventa semplice e sicuro. Chiariamoci: i consigli che vi abbiamo dato continuano a valere e sono di fondamentale importanza per avere la massima protezione, ma grazie a un dispositivo come quello di cui vi abbiamo raccontato in questa sede, potrete connettervi alla rete aziendale e lavorare ovunque voi siate, accedendo a tutti i file di cui avete bisogno, in totale tranquillità e sicurezza.