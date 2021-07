Come vedere gli FPS nei giochi senza programmi esterni

Poter vedere gli FPS, ovvero i Frames Per Second, dei videogiochi è molto importante, poiché aiuta capire a colpo d’occhio se un titolo sta girando secondo le aspettative, o se ha cali di frame ed è necessario diminuire le impostazioni grafiche del gioco o addirittura ricorrere a un aggiornamento hardware dei componenti del proprio PC. Sono il giusto parametro, insieme ad altri dati, per poter trovare l’equilibrio desiderato tra una buona resa grafica e delle ottime performance di gioco. Ma come si fa a vedere gli FPS all’interno dei giochi?

Windows 10 ha un contatore FPS integrato, ma un po’ nascosto, all’interno della sua Xbox Game Bar. Si tratta di un overlay molto utile che si può visualizzare durante il gaming su PC. Ecco come fare per sfruttare questa funzionalità: bisogna innanzitutto aprire Game Bar premendo i tasti Windows + G. Nel caso in cui la Game Bar non apparisse, bisogna andare in Impostazioni > Giochi > Xbox Game Bar e assicurarsi che l’opzione sia attiva.

Una volta premuta la combinazione di tasti, si aprirà un overlay formato da più finestre: quella interessata per scoprire gli FPS di un gioco si chiama “Prestazioni”. È possibile che non si visualizzi questa finestra, in questo caso bisogna andare sulla barra superiore e attivare il widget Prestazioni, quello caratterizzato da un’icona di un monitor.

Ora è necessario fare click su FPS nella finestra Performance. La prima volta che si seleziona l’opzione, sarà necessario fornire un accesso esteso alla funzionalità perché questa riesca a ottenere le informazioni richieste, ovvero gli FPS sui giochi per PC. Dopo aver concesso le dovute autorizzazioni, sarà necessario riavviare il PC per poter continuare.

Dopo aver riavviato il PC, basterà avviare un videogioco e aprire la Game Bar tramite la scorciatoia Windows + G per visualizzare i fotogrammi al secondo – FPS – nei giochi all’interno del widget Prestazioni. Ma non solo, sarà possibile visualizzare anche l’utilizzo di GPU, CPU, VRAM e RAM. Vi accorgerete che il widget sparirà non appena farete click altrove, ma c’è una soluzione: per vedere gli FPS in modo costante sullo schermo basterà premere sull’icona della puntina per bloccare la finestra in primo piano. Così anche quando la Game Bar sarà nascosta, la finestra delle Prestazioni continuerà a rimanere aperta e visibile. Ovviamente è anche possibile posizionarla a piacimento e regolarne la dimensione, in modo tale che non dia fastidio durante il gioco.

È possibile anche visualizzare il cambiamento degli FPS durante la sessione di gaming, premendo sul pulsante a freccia che viene visualizzato quando si posiziona il cursore su “FPS”. Questo farà apparire un grafico del framerate, che permette di capire velocemente “come gira” il titolo a cui stiamo giocando.

Ovviamente esistono anche altri modi per vedere gli FPS nei giochi: alcuni titoli dispongono di una funzionalità integrata che può essere attivata nelle impostazioni del gioco stesso. I client Steam e Origin integrano un contatore di FPS in overlay che può essere attivato durante le sessioni di gioco, ma funziona solo per i titoli scaricati dai rispettivi store; infine Nvidia e AMD mettono a disposizione nel loro software dedicato alle impostazioni della GPU un contatore di FPS. La soluzione integrata in Windows è però una buona scelta se si cerca un modo semplice e rapido da richiamare per vedere gli FPS nei giochi, magari con qualche chicca aggiuntiva come un grafico che mostra l’andamento del framerate.