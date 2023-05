Sono comparsi in rete i dati di una CPU Intel non ufficiale, e dovrebbe trattarsi di un processore Meteori Lake-P di nuova generazione. Più precisamente, forse, si tratta dell’Intel Core Ultra 5 1003H.

I dati arrivano dal sito di benchmark Ashes of the Singularity (via Videocardz) e indicano appunto un processore chiamato Core Ultra 5 1003H con 18 thread. Il nome è una cosa mai sentita prima, com’è del tutto normale con prodotti non ancora annunciati – per i quali si usa un nome in codice.

Non si deve quindi pensare che “Core Ultra 5” andrà a sostituire “Core i5” – ipotesi che sarebbe decisamente poco probabile. Vale anche la pena ricordare che Intel aveva già confermato che la CPU Meteor Lake dovrebbe far parte della serie Core di 14a generazione, quindi questa “fuga di notizie” aggiunge un po’ di confusione.

Per quanto riguarda questo benchmark in particolare, si tratta di un chip mobile con a 2,1 GHz, TDP di circa 45 W e una GPU con 128 CU . Secondo i dati del benchmark, la CPU ha 18 thread, una configurazione non comune per una CPU Intel.

Potrebbe significare 6 core Performance + 6 core Efficient (12 core e 18 thread), ma anche, secondo la fonte, di un SoC Tile di Meteor Lake con 2 core Efficient aggiuntivi. In questo caso, la configurazione della CPU sarebbe 4 Performance, 8 Efficient e 2 core SoC (14 core e 18 thread).