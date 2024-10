Con ExpressVPN puoi avere un IP dedicato. Intanto, approfitta del 48% con 3 mesi gratis

Se cercate una VPN che vi offra anche la possibilità di assegnarvi un indirizzo IP unico, oltre alla miglior crittografia del settore per la massima privacy online, ExpressVPN spicca proprio per queste funzioni. A parte ciò, vogliamo oggi segnalarvi che su questa VPN c'è uno sconto del 48% con 3 mesi gratis. Il prezzo dell'abbonamento scende cosi da 12,95$ a 6,67% al mese. Per quanto riguarda l'indirizzo IP dedicato, bisogna aggiungere 3,19$.

Vedi offerta su ExpressVPN

ExpressVPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Con una rete globale di server in ben 105 paesi, ExpressVPN permette di scegliere la posizione ideale tra paesi come l’Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, offrendo così un accesso vastissimo a contenuti internazionali e locali. Questa copertura estesa consente anche di aggirare le restrizioni geografiche, accedere a servizi di streaming internazionali e scaricare contenuti in sicurezza. Le velocità di connessione di ExpressVPN sono straordinarie e costanti, perfette per lo streaming, i giochi online e il download rapido di file, rendendola una delle migliori VPN da questo punto di vista.

La sicurezza è al centro della tecnologia di ExpressVPN. Oltre alla crittografia AES-256, l’azienda ha implementato la tecnologia TrustedServer, che elimina la necessità di salvare i dati su hard disk, evitando ogni rischio di memorizzazione indesiderata. Inoltre, ExpressVPN si distingue per la sua politica di no-log: non conserva informazioni che possano collegare gli utenti alle loro attività online, rispettando pienamente la privacy e assicurando la massima tranquillità.

ExpressVPN è versatile e compatibile con tutte le piattaforme, incluse iOS, Android, Mac, Windows, Linux e persino router, consentendo di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, offre un supporto in live chat disponibile 24/7, anche in italiano, per rispondere a qualsiasi necessità di configurazione o assistenza. Non sorprende che ExpressVPN sia stata incoronata come la migliore VPN da TechRadar, The Verge e CNET, confermandosi una scelta leader per chi cerca sicurezza, prestazioni elevate e assistenza continua.

Vedi offerta su ExpressVPN