Con questo monitor LG ultrawide il lavoro da casa diventa un piacere! Oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor che unisca ampio spazio di lavoro, qualità visiva superiore e un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon per l'LG 34WN750P potrebbe essere l'occasione ideale. Questo monitor UltraWide da 34 pollici è disponibile a soli 299,99€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo precedente di 349,99€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor PC per ulteriori suggerimenti.

LG 34WN750P, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 34WN750P è dotato di un pannello IPS con risoluzione QHD UltraWide (3.440x1.440 pixel) nel formato 21:9, offrendo un'ampia area di visualizzazione ideale per il multitasking e l'intrattenimento. La tecnologia HDR 10 garantisce immagini vivide e dettagliate, mentre la copertura del 99% dello spazio colore sRGB assicura una riproduzione cromatica accurata, fondamentale per professionisti della grafica e del video editing.

Il monitor supporta AMD FreeSync con una frequenza di aggiornamento di 75Hz, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza tearing. Il tempo di risposta di 5ms (GtG) contribuisce a ridurre le sfocature nei contenuti in rapido movimento.

LG 34WN750P è progettato per il comfort visivo, grazie alla tecnologia Flicker Safe che minimizza lo sfarfallio e al Reader Mode che riduce l'emissione di luce blu, rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro o studio. Gli altoparlanti stereo integrati da 14W con tecnologia MAXX Audio offrono un audio chiaro e potente, eliminando la necessità di diffusori esterni.

Il monitor offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui due porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), una DisplayPort 1.4, due porte USB 3.0 e un'uscita audio jack. Il supporto è regolabile in altezza e compatibile con attacchi VESA 100x100, permettendo una facile installazione a parete o su bracci dedicati.

Questo monitor è ideale per professionisti che necessitano di un ampio spazio di lavoro, come grafici, video editor e sviluppatori, ma anche per appassionati di gaming che cercano un'esperienza immersiva. Le sue caratteristiche lo rendono adatto anche a chi lavora da casa e desidera ottimizzare la produttività.

Con un prezzo scontato a 299,99€, LG 34WN750P rappresenta un investimento eccellente per migliorare la propria postazione di lavoro o di intrattenimento. Approfittate di questa offerta su Amazon per portare la vostra esperienza visiva a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon