Come vi abbiamo prontamente riferito nel corso delle ultime settimane, NVIDIA ha lanciato la campagna “Pronte e in Stock“, che punta a offrire diverse schede video facenti parte della linea GeForce RTX 30 presso alcuni dei più importanti rivenditori italiani a prezzi convenienti.

Photo Credit: NVIDIA

In particolare, tramite una comunicazione ufficiale, l’azienda californiana ha annunciato che attualmente sono disponibili per l’acquisto i seguenti prodotti:

GPU MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio , disponibile presso Ak Informatica – al prezzo di 1.494,99€

, disponibile presso Ak Informatica – al Desktop Nbox 69 RTX 3060 , disponibile presso Next – al prezzo di 1.199€

, disponibile presso Next – al Desktop GAMING CAST 3060TI , disponibile presso Cast Informatica– al prezzo di 1.699€

, disponibile presso Cast Informatica– al Desktop Nbox 71 RTX 3070, disponibile presso Next – al prezzo di 2.289€

I prodotti si rivolgono a vari tipi di giocatori, partendo dalla fascia media con la RTX 3060 fino a quella alta con la RTX 3080 Ti. Così come affermato dalla stessa NVIDIA, l’iniziativa “Pronte e in Stock” «permetterà a sempre più persone di acquistare una scheda e provare così l’esperienza di gaming più avanzata di sempre grazie a tecnologie come il ray-tracing immersivo, l’aumento delle prestazioni con il DLSS e una minore latenza di sistema grazie a NVIDIA Reflex».

NVIDIA, stando alle ultime informazioni trapelate in rete, si sta anche preparando a lanciare la sua prossima generazione di schede grafiche, nome in codice Ada Lovelace, nel corso dell’autunno. Recentemente, vi abbiamo riportato che, stando al noto leaker kopite7kimi, la società starebbe testando una nuova GPU Ada AD102 da ben 900 W alimentata da due connettori da 16 pin e dotata di ben 48GB di memoria GDDR6X con una velocità di 24Gb/s. Per ulteriori approfondimenti a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.