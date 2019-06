Cooler Master, annunciati i case Silencio S400 e S600

Cooler Master ha ufficializzato in case Silencio S400 e S600, caratterizzati dal loro sistema di insonorizzazione interno. Arriveranno sul mercato a luglio.

Cooler Master ha ufficializzato l’uscita della seconda generazione della sua serie di case altamente insonorizzata Silencio, che vi avevamo mostrato in anteprima in occasione del Computex 2019.

La serie sarà composta da due modelli, S400 ed S600, che si differenziano principalmente per la compatibilità con le schede madri: microATX per l’S400 e ATX per S600.

Ad accomunare i due prodotti vi è un design semplice e raffinato, iconico della serie Silencio, e ovviamente le soluzioni pensate per la ridurre la rumorosità, tra cui una completa insonorizzazione dei pannelli tramite materiali fonoassorbenti, che vanno dalla spessa schiuma morbida al pesante vinile caricato in massa, per contrastare precisamente le frequenze più importanti.

Entrambi hanno uno sportello frontale, quasi totalmente chiuso, in acciaio, che presenta un sistema di montaggio reversibile, in grado di aprirsi in entrambe le direzioni.

Il Silencio S400, come detto precedentemente, è in grado di ospitare una scheda madre in formato microATX o inferiore, schede video lunghe 319 mm e quattro drive da 3,5″ o 2,5″ più un lettore ottico da 5,25″.

Frontalmente possono essere fissate due ventole da 120 o 140 mm, così come sul top, mentre sul retro trova spazio una unità da 120 mm.

Tra l’altro, al momento dell’acquisto, Cooler Master fornisce in dotazione due ventole Silencio FP120 PWM dotate di cuscinetti in gomma per ridurre il rumore, e con lame appositamente progettate che consentono un funzionamento silenzioso e un’elevata pressione dell’aria.

Tutte caratteristiche presenti sul Silencio S600, classico Mid Tower per schede madri ATX o inferiori, che ovviamente può vantare un’area interna più spaziosa e consente l’utilizzo di schede video lunghe 398 mm, quattro drive da 3,5″ o 2,5″ più un quinto da 2,5″ nonché, anche in questo caso, un lettore ottico da 5,25″.

S600 ha la stessa predisposizione per le ventole presente su S400, ma può anche ospitare sistemi di raffreddamento a liquido AIO con radiatore da 280 mm sul frontale e da 240 mm di tipo slim sulla parte superiore.

Per concludere segnaliamo la possibilità di poter scegliere tra due opzioni per il pannello laterale: la prima in acciaio, per la massima insonorizzazione possibile e la seconda in vetro temperato, per chi desidera mettere in bella vista la propria configurazione.

Il pannello insonorizzante superiore è tenuto fermo da dei magneti, e può essere rimosso all’occorrenza per essere sostituito con un pannello che migliora la ventilazione. Questo include anche un filtro antipolvere, in modo da salvaguardare i componenti interni.

Silencio S400 e Silencio S600 saranno disponibili al pubblico, presso rivenditori ufficiali o online, a partire dal mese di luglio. Il prezzo consigliato sarà rispettivamente di 89€ per l’S400 e 99€ IVA inclusa per l’S600.