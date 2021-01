Corsair 5000 Series: spazio, eleganza e ottimo airflow per i nuovi case mid tower

Corsair annuncia la nuova serie di chassis 5000 per gli appassionati ed i gamer che vogliono il massimo delle prestazioni dal proprio sistema di raffreddamento, moltissimo spazio per le proprie build, il tutto senza rinunciare ad un design alla elegante e moderno. Fanno parte della serie i modelli 5000D, 5000D Airflow e iCue 5000X RGB, disponibili sia in bianco che in nero.

I nuovi case della serie Corsair 5000 condividono molte delle caratteristiche, saranno quindi molti i punti in comune di cui potrete godere indifferentemente dal modello scelto. Corsair 5000D, 5000D Airflow e iCUE 5000X RGB sono tutti case dal formato mid tower e hanno in comune moltissimo spazio in grado di ospitare anche le build più estreme e con sistemi di raffreddamento a liquido custom.

È possibile montare all’interno di questi case un radiatore dalle dimensioni massime di 360mm sia nella parte superiore che nella parte frontale. In alternativa il radiatore frontale può essere posizionato persino a fianco della scheda madre grazie all’apposito spazio lasciato libero per la ventilazione. In totale i case sono in grado di ospitare fino a dieci ventole da 120mm oppure quattro ventole da 140mm e Corsair include nei modelli 5000D e 5000D Airflow due ventole AirGuide da 120mm. Corsair iCUE 5000X RGB viene fornito con 3 ventole SP RGB Elite AirGuide da 120mm.

Corsair 5000D Airflow permette di ottimizzare ancora di più il flusso d’aria al suo interno. Nella parte superiore è possibile non solo montare fino a tre ventole assieme al radiatore, è in grado di ospitare altre tre ventole dal lato opposto per ottenere così una configurazione push-pull.

Corsair iCUE 5000X RGB è composto da 4 pannelli di vetro temprato: uno frontale, uno superiore e due laterali. Corsair 5000D e la sua variante Airflow hanno il pannello laterale sinistro in vetro temprato per mostrare le componenti interne. Mentre il 5000D utilizza nella parte frontale, superiore e laterale destra dei pannelli in metallo dalla finitura satinata, il 5000D Airflow permette un maggiore flusso d’aria grazie alla design a griglia di cui questi pannelli sono dotati.

Per quanto riguarda lo storage è possibile trovare spazio per inserire in questi case due HDD da 3,5″ e quattro HDD o SSD da 2,5″. Nella parte alta sono presenti i tasti di accensione e riavvio, due porte USB Tipo-A, una porta USB Tipo-C e un jack combinato per microfono e cuffie.

Dietro al pannello laterale destro è presente il comodo sistema di cable management RapidRoute di Corsair. La “cable cover bar” visibile guardando l’interno del PC dal lato sinistro e posizionata a destra della scheda madre è rimovibile per liberare lo spazio dedicato al radiatore o alle ventole.

Corsair 500D e 5000D Airflow sono disponibili al prezzo di 154,90 euro mentre iCUE 5000X RGB è acquistabile al prezzo di 189,90 euro. Tutti e tre i modelli sono disponibili sia nella colorazione nera che nella variante bianca.