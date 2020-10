Corsair XC5 RGB, ecco il nuovo waterblock solido ma economico

Corsair ha lanciato un nuovo membro della serie Hydro X per la realizzazione di sistemi di raffreddamento a liquido custom. Si tratta del water block per CPU Hydro X Series XC5, che si propone come un’alternativa più economica rispetto a modelli di fascia più alta come Hydro XC7 e Hydro XC9.

Il water block Hydro X series XC5 offre il supporto ai socket Intel LGA 115x/1200 e AMD AM4 e seconda della variante scelta. Non poteva di certo mancare una generosa quantità di LED RGB controllabili direttamente via software tramite il software proprietario Corsair iCUE. Per entrare più nel dettaglio, sono presenti 16 LED RGB suddivisi in otto zone di illuminazione (due LED per ciascuna area), a differenza dei sedici LED indirizzabili individualmente dell’XC7. Altra differenza è la presenza di una piastra in rame passivato al posto di quello in rame nichelato.

Corsair Hydro X Series XC5 è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 74,99€.

Un mese fa vi abbiamo parlato del water block per GPU Hydro X Series XG7 RGB, adatto alle schede grafiche della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA. Il prodotto viene distribuito in diverse varianti adatte alle Founders Edition NVIDIA GeForce RTX 3090 e RTX 3080, oltre ad altre proposte selezionate di ASUS Strix, MSI Ventus e diversi partner.

Con un blocco centrale realizzato in rame placcato in nichel ed una copertura rifinita in elegante alluminio nero, ogni waterblock XG7 RGB permette di spingere al massimo le nuove GPU di casa NVIDIA. Il design dell’XG7 RGB consente di raffreddare al meglio non solo la GPU, ma anche le memorie RAM e VRM. È anche l’unico waterblock per GPU attualmente sul mercato con materiale termico pre-applicato, rendendo l’installazione rapida e semplice.