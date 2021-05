Crea nuove opportunità con blockchain e criptovalute a soli 11,99 euro grazie a Udemy

Udemy, l’apprezzata piattaforma leader mondiale dell’e-learning, propone all’interno del suo ampio catalogo di corsi una nuova offerta: per un periodo limitato è possibile, infatti, accedere al corso online bestseller on demand “Blockchain, bitcoin e criptovalute: corso pratico completo!” a soli 11,99 euro invece di 94,99 euro, con uno sconto pari all’87%! Si tratta di un’offerta incredibile, resa ancora più interessante dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e senza alcun vincolo di orario.

Il corso “Blockchain, bitcoin e criptovalute: corso pratico completo!” è stato creato da Edmond B., ingegnere meccanico con una lunga esperienza come formatore aziendale e che si occupa anche dell’organizzazione di eventi di divulgazione assieme all’associazione di ricerca scientifica indipendente di cui fa parte. Edmond B. ha ottenuto una valutazione di 4,2 stelle su 5 e può contare su centinaia di recensioni positive.

Nel dettaglio, il corso si compone di 71 lezioni divise in 7 sezioni differenti per una durata totale di 11 ore e 8 minuti. Grazie agli insegnamenti di Edmond B., avrete un punto di partenza importante che vi permetterà di sfruttare le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia blockchain e dalla diffusione di criptovalute come Bitcoin.

Il corso mira a fornire agli studenti un’elevata cultura tecnica e competenza pratica sulle differenti applicazioni a registro distribuito, oltre a metterli in guardia dalle numerose insidie e truffe esistenti. Gli studenti saranno inoltre accompagnati nella manipolazione e nel trasferimento delle criptovalute, rappresentando un’opportunità irripetibile per chi volesse specializzarsi ed intraprendere una carriera inerente a questi temi. Non dimenticate inoltre che è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente, fondamentale per imparare al meglio i concetti del corso ed eliminare qualsiasi dubbio.

Per seguire il corso “Blockchain, bitcoin e criptovalute: corso pratico completo!” non sono inoltre necessarie conoscenze pregresse approfondite. Infatti, questo corso è destinato a tutti coloro che vogliono esplorare questo mondo affascinante e appassionante, anche cominciando da zero. Grazie a questo corso, infatti, gli studenti saranno accompagnati passo passo alla scoperta di quello che si cela dietro alle parole “blockchain” e “criptovalute”, in particolare impareranno come l’economia dei servizi in blockchain e la finanza delle criptovalute rappresentino una delle più grandi opportunità mai concepite a memoria d’uomo.

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso online bestseller “Blockchain, bitcoin e criptovalute: corso pratico completo!” è un’occasione da cogliere al volo. Inoltre, l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e sulle competenze nell’e-learning di Udemy è attestata dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi, che l’hanno scelta come piattaforma, e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.