Questo dissipatore è rivestito con il grafene e puoi comprarlo subito

Volete un po' di grafene nel vostro PC? Adesso potete averlo grazie al nuovo dissipatore Cryorig C7 G.

Si chiama C7 G il nuovo dissipatore a basso profilo per CPU Intel e AMD di Cryorig, azienda nata 6 anni fa da veterani dell’industria del raffreddamento provenienti da Phanteks, Prolimatech e Thermalright.

Si tratta di una soluzione in grado di gestire fino a 125 watt (quindi potenzialmente può raffreddare anche un Core i9-9900K o un Ryzen 9 3900X), con un’altezza di 47 mm e una profondità / ampiezza di 97 mm. Il peso è di 673,5 grammi (con ventola).

Oltre alle prestazioni, la particolarità di questo dissipatore che arriva in commercio proprio in queste ore è rappresentata dalla scelta di Cryorig di applicare una copertura in grafene sulle alette (57 pezzi) che compongono l’heatsink.

Una decisione che dona non solo un look estetico migliore, colorando l’heatsink di nero, ma che probabilmente è anche funzionale a una migliore dissipazione.

Il grafene ha una conducibilità termica tra 3000 – 5000 W/mK a temperatura ambiente (dato di Graphene-Info), un valore nettamente superiore all’alluminio (250 W/mK a 25ºC) o al rame (401 W/mK a 25ºC), perciò teoricamente l’applicazione del grafene sulle alette dovrebbe migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Il grafene è visto come il Santo Graal dell’elettronica, date le sue proprietà elettriche, meccaniche ed elastiche. Potrebbe però rivelarsi utile anche in mille altri campi, tanto che Leonardo lavora per usarlo nel campo dell’aviazione, al fine di evitare che le ali degli aerei si ghiaccino.

Per il resto il Cryorig C7 G, il cui progetto è basato sul C7Cu, ha una struttura totalmente in rame, quindi parliamo della base (rame puro C1100 con placcatura in nickel) e di quattro heatpipe da 6 mm. Il dissipatore ha una ventola da 92 mm PWM con 11 pale curve che ruotano tra 600 – 2500 RPM, producendo un flusso d’aria fino a 40,5 CFM e una rumorosità massima di 30 dBA.

Come scritto in apertura, il Cryorig C7 G è compatibile con i socket Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156 e AMD FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4. Potete già rintracciarlo su Amazon a un prezzo di circa 85 euro.