Cyberpunk 2077, Kaspersky mette in guardia sulle truffe online

Sicuramente Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi di tutti i tempi ed il suo debutto sul mercato è previsto per giovedì 10 dicembre. A quanto pare, tuttavia, alcuni truffatori hanno deciso di sfruttare l’occasione per creare siti Web nei quali viene “regalata” una copia del gioco, ma, purtroppo, gli sfortunati avventori si ritroveranno a scaricare un’applicazione che, una volta avviata, sebbene possa sembrare una sorta di menù di configurazione del titolo, porta l’utente a dover inviare diversi dati personali, tra cui l’indirizzo e-mail, sicuramente utilizzato per lo spamming, su un altro sito.

Dopo aver inserito le proprie informazioni, e risposto a varie domande, viene fornita una chiave che, in teoria, dovrebbe sbloccare il gioco, ma in pratica viene semplicemente accettata e, ovviamente, non fa partire alcun titolo, facendo comparire a video l’errore relativo ad un file DLL mancante.

Kaspersky, nel suo articolo dedicato sul blog ufficiale, consiglia ai videogiocatori più impazienti di diffidare da simili offerte in quanto è molto difficile che un sito regali chiavi di un prodotto così atteso come Cyberpunk 2077. Inoltre, cosa ancora più importante, è meglio pensarci almeno un paio di volte prima di inserire dati personali o, ancora peggio, il numero della propria carta di credito.

Proprio per questi motivi sarebbe meglio premunirsi di strumenti adatti al rilevamento in tempo reale di minacce di questo tipo.

Qualche tempo fa, Kaspersky aveva avvertito gli utenti che diversi gruppi di cybercriminali ed individui, come Winniti (aka APT41 o Barium), Cloud Snooper, DarkHotel, Equation, Lazarus, Sofacy, The Dukes, The Lamberts, Turla, WildNeutron e molti altri, di conseguenza, avevano aumentato il proprio interesse relativamente ad attacchi mirati agli utilizzatori di sistemi Linux, come individuato dal Global Research and Analysis Team (GReAT). Questo è dovuto ad una sempre maggiore diffusione del sistema operativo open source.