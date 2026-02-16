Se state cercando un decoder digitale terrestre di nuova generazione, Amazon propone il Techly 360974 compatibile con DVB-T/T2 HEVC H.265, perfetto per ricevere programmi in HD e pronto per il nuovo digitale terrestre. Include un pratico telecomando universale 2 in 1 per controllare sia il decoder che la TV, oltre a EPG 7 giorni e alimentatore 12V che lo rende ideale anche per il camper. Approfittate dell'offerta a 18,90€ invece di 22,38€ per aggiornare il vostro impianto TV.

Decoder digitale terrestre DVB-T2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il decoder Techly DVB-T/T2 è la scelta ideale per chi desidera adeguarsi ai nuovi standard di trasmissione digitale terrestre senza spendere cifre eccessive. Con un risparmio del 16%, questo dispositivo si rivolge a chi cerca una soluzione completa e versatile: famiglie che vogliono continuare a guardare i propri canali preferiti in qualità Full HD, ma anche possessori di televisori non compatibili con il DVB-T2 che necessitano di un ricevitore affidabile. La compatibilità H.265 HEVC 10bit garantisce la ricezione ottimale dei canali di ultima generazione, mentre il telecomando universale 2 in 1 semplifica notevolmente l'utilizzo quotidiano, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più dispositivi.

Questo decoder soddisfa brillantemente le esigenze di chi apprezza la praticità d'uso grazie alla guida elettronica EPG a 7 giorni, che permette di pianificare la visione dei programmi con largo anticipo. La presenza dell'alimentatore 12V esterno lo rende perfetto anche per appassionati di viaggi in camper o roulotte, offrendo intrattenimento televisivo ovunque vi troviate. Le doppie uscite HDMI e SCART assicurano compatibilità sia con TV moderne che con modelli più datati, mentre funzioni come il controllo parentale e l'editor delle liste canali soddisfano chi desidera personalizzare l'esperienza televisiva secondo le proprie necessità familiari.

Il Techly 360974 è un decoder digitale terrestre di nuova generazione compatibile con gli standard DVB-T/T2 e codec HEVC H.265 10bit, perfetto per ricevere tutti i canali free to air in Full HD. Dispone di uscite HDMI e SCART, EPG 7 giorni, display LED frontale e telecomando universale 2 in 1 per controllare sia decoder che TV.

Vedi offerta su Amazon