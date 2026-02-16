C’è un momento dell’anno in cui investire sulla propria protezione digitale diventa ancora più conveniente: l’anniversario di NordVPN. Per celebrare l’evento, il servizio propone una promozione a tempo che consente di attivare l’abbonamento con uno sconto che arriva fino al 76%. Il prezzo parte da appena 3,09€ al mese e, scegliendo il piano biennale, si ottengono anche 3 mesi aggiuntivi senza costi extra. L’iniziativa è valida fino al 1° aprile, una finestra limitata per mettere al sicuro la propria attività online spendendo meno del previsto.

Vedi offerta su NordVPN

Perché valutare l’offerta di compleanno di NordVPN?

Una VPN non serve solo a “nascondersi” online: è uno strumento che amplia le possibilità di navigazione e tutela i dati personali, soprattutto quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche. Con un servizio affidabile come NordVPN, è possibile accedere a piattaforme e contenuti che spesso risultano soggetti a restrizioni geografiche. Eventi sportivi di grande richiamo (dalle olimpiadi invernali al Super Bowl, fino alla Serie A o alla Champions League) possono prevedere limitazioni territoriali che una VPN consente di aggirare in modo semplice.

Optando per il piano di due anni, oltre al risparmio immediato si beneficia di tre mesi extra inclusi: un vantaggio che aumenta ulteriormente il valore complessivo dell’abbonamento. In pratica, si ottiene più tempo per proteggere le proprie informazioni sensibili, navigare con maggiore tranquillità e sfruttare lo streaming senza barriere.

In un contesto in cui la sicurezza informatica è diventata una priorità quotidiana, dotarsi di una VPN solida non è più un’opzione secondaria, ma una scelta consapevole. L’offerta di compleanno di NordVPN rappresenta quindi un’occasione concreta per coniugare convenienza, protezione e libertà digitale. Con uno sconto così significativo e una tariffa mensile particolarmente accessibile, attivare il piano entro il 1° aprile può essere una decisione strategica per iniziare subito a navigare senza limiti.

Vedi offerta su NordVPN