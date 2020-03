Dietro il rimando della GTC di Nvidia forse non c’è solo il COVID-19

Per quanto sia indubbio il fatto che Nvidia abbia deciso di rimandare il consueto appuntamento annuale con la GTC a causa della diffusione del coronavirus, secondo un insider le ragioni non ruoterebbero esclusivamente attorno all’emergenza che sta attualmente colpendo la salute e l’economia globale.

Secondo AquariusZi infatti, Nvidia starebbe ponderando meglio la strategia da mettere in atto per la prossima generazione di GPU, e per farlo vorrebbe aspettare di vedere cosa riesce ad offrire AMD con le sue Big Navi, in arrivo nel quarto trimestre 2020, stesso periodo in cui le nuove GPU Ampere di Nvidia sarebbero dovute approdare sugli scaffali.

Senza dubbio le specifiche della nuova Xbox Series X, come anche quelle di PS5, hanno alzato l’asticella delle prestazioni e presentano, quantomeno sulla carta, dei risultati irraggiungibili se non su PC di fascia alta. Arrivati a questo punto, è evidente che chi decide di giocare su PC spendendo cifre maggiori (e nel caso dei PC di fascia alta non di poco) rispetto al mondo console, non si accontenta di un piccolo margine di miglioramento, ma ricerca una differenza netta e marcata che giustifichi l’investimento.

Sembra quindi che uno dei motivi per cui Nvidia ha deciso di rimandare la propria conferenza sia la volontà di capire bene in che direzione stia andando la grafica nei videogiochi e offrire un prodotto all’altezza delle aspettative dei propri fan. È altresì vero che un passo falso potrebbe essere dannoso sia dal punto di vista dell’immagine che da quello economico e Nvidia, offrendo al momento le GPU più potenti sul mercato, può “fare con calma” ed evitare di correre nella roadmap delle uscite.

In questo scenario avallato dalla diffusione del COVID-19, è possibile che per vedere una nuova guerra a colpi di benchmark bisognerà aspettare più del previsto, anche se la buona notizia potrebbe essere la presentazione di hardware che va oltre le aspettative, potendosi così gustare un salto generazionale senza precedenti.