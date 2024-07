DJI Osmo Action 3 a solo 229€!

Al secondo giorni di Prime Day, le offerte non si fermano! Non fatei scappare l'offerta imperdibile attiva sul DJI Osmo Action 3 Outdoor Combo, ideale se siete sportivi! Questa action cam 4K/120 fps, completa di cintura pettorale e da zaino, è progettata per escursioni, ciclismo e qualsiasi altra attività all'aria aperta, grazie al suo campo visivo estremamente ampio e alla funzionalità HorizonSteady che garantisce riprese fluide in qualsiasi condizione. Acquistandola oggi, ve la assicurate in sconto del 32% ad appena 229€ invece di 339€!

DJI Osmo Action 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Osmo Action 3 Outdoor Combo è il compagno ideale per gli amanti dell'avventura e dell'azione all'aria aperta che desiderano immortalare i loro momenti più audaci senza compromessi sulla qualità. Con la sua capacità di filmare in 4K a 120 fps e un FOV di 155°, questa action cam soddisfa le necessità di chi vuole catturare panorami mozzafiato e dettagli nitidi, rendendola perfetta per escursioni, ciclismo, arrampicata e molto altro ancora.

Inoltre, grazie alla tecnologia HorizonSteady, le vostre riprese saranno sempre fluide e stabilizzate, anche durante le attività più movimentate o in condizioni meteo avverse.

In aggiunta, la resistenza al freddo fino a -20°C e l'impermeabilità fino a 16 metri la rendono ineguagliabile per le escursioni in ambienti estremi o immersioni sott'acqua. Il design innovativo a sgancio rapido e il doppio touchscreen idrofobico offrono una facilità d'uso e versatilità senza pari, consentendo di passare da una configurazione all'altra in pochi secondi e di gestire le impostazioni con le mani bagnate.

Con un'autonomia complessiva di fino a 320 minuti grazie alle due batterie incluse, questa offerta è consigliata a tutti gli esploratori digitali che non vogliono lasciarsi sfuggire nessun momento delle loro avventure, assicurandosi filmati di alta qualità e una vasta gamma di funzionalità.

Disponibile a 229€, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale rispetto al prezzo originale di 339€. Perfetta per escursionisti, ciclisti e appassionati di sport estremi che desiderano catturare ogni momento con facilità e qualità superiore.

