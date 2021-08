DLSS Swapper, il tool per avere il DLSS sempre aggiornato

Brad Moore ha annunciato di aver finalmente concluso lo sviluppo di DLSS Swapper, uno strumento che permette di sostituire manualmente le librerie del Deep Learning Super Sampling di Nvidia. Il tool può risultare particolarmente utile a chi, per qualsiasi motivo, non vuole aspettare che le nuove versioni del DLSS vengano implementate all’interno dei giochi dagli sviluppatori, ma le vuole provare il prima possibile.

Nvidia non mette a disposizione un metodo semplice per aggiornare manualmente le librerie del DLSS, ma gli appassionati hanno scoperto che è sufficiente sostituire i vecchi file con i nuovi. In generale l’operazione non causerebbe alcun tipo di problema, né al funzionamento del DLSS né al gioco stesso. Alcuni titoli però hanno presentato dei malfunzionamenti, ma il problema sembrerebbe legato alla presenza di software anticheat che rilevano la modifica di file di gioco.

My #dlss swapper tool is finally coming together. Just need to make it verify dll hashes for a touch of security and I'll probably go full send on it. (ping @Dachsjaeger) pic.twitter.com/Fesco4ybKh

— Brad (@beeradmoore) August 18, 2021