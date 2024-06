DOPPIO SCONTO con coupon su questo PC portatile: COSTA POCHISSIMO!

Siete alla ricerca di un laptop versatile dal prezzo competitivo che non vi lasci a secco? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta disponibile su Amazon. Il PC portatile Acemagic, con il suo setup entry-level completo, si presenta infatti a un prezzo di soli 279,99€, il quale può essere ottenuto grazie all'8% già disponibile in pagina, oltre che al coupon da 80€ attivabile; ricordatevi di non lasciarvelo sfuggire!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

PC portatile Acemagic, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PC portatile Acemagic rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca una soluzione affidabile e performante sia per il lavoro che per lo studio, trattandosi in ogni caso di un dispositivo entry-level accessibile a un prezzo piuttosto basso. Grazie al suo processore N95 di e alla robusta combinazione di 16GB di RAM DDR4 e SSD da 512GB, ampliabile fino a 2TB, il laptop è in grado di gestire l'uso ufficio e l'intrattenimento al meglio, senza interfacciarsi tuttavia con programmi e giochi pesanti.

La qualità dello schermo IPS Full HD da 15,6 pollici favorisce un'esperienza visiva di alto livello, essenziale sia per chi impiega molte ore davanti al computer e per godersi film e serie TV con un ottimo risultato, con la fedeltà cromatica garantita che risulta ottima anche per chi lavora nell'ambito grafico. Non manca il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 5 e una porta USB di tipo C, che rendono il setup piuttosto completo, per quanto non del tutto all'avanguardia. Con la sua batteria dalla capienza media è in grado di resistere a ben 6 ore di utilizzo.

Al prezzo di 359,99€, il PC portatile Acemagic rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate sia per lavoro che per l'intrattenimento. Con una configurazione hardware ben bilanciata e completa di tutto, per quel che concerne compiti non troppo impegnativi, risulta ottimo per tutti gli utenti che utilizzano il PC per uso ufficio e per lo studio.

