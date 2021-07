DuckDuckGo, il nuovo servizio email per garantire la privacy degli utenti

DuckDuckGo, noto soprattutto per il suo motore di ricerca incentrato sulla privacy, ha annunciato un nuovo servizio che mira a contrastare i tracker di posta elettronica. Email Protection, ora disponibile in versione beta, è un servizio di inoltro gratuito che elimina i pixel di tracciamento dalle e-mail con l’obiettivo di proteggere i dati personali degli utenti.

Circa il 70% delle e-mail contiene tracker, osserva DuckDuckGo. Questi possono essere usati per comunicare al mittente quando hai aperto un’e-mail, il dispositivo con cui hai effettuato l’accesso e anche dove ti trovi quando l’hai letta. La società osserva che i tracker possono essere utilizzati anche per il targeting degli annunci.

Come afferma Engadget, per utilizzare il servizio Email Protection bisognerà iscriversi per ottenere un elegante e gratuito indirizzo e-mail @duck.com. DuckDuckGo estrarrà tutti i tracker dalle e-mail inviate a quell’indirizzo e inoltrerà i messaggi alla normale casella di posta. La società afferma che i suoi sistemi non salveranno mai le e-mail, nemmeno l’indirizzo e-mail del mittente o del destinatario. Quando si riceve l’e-mail, si potrà vedere quali tracker, se presenti, DuckDuckGo ha rimosso.

Si può anche decidere di generare indirizzi privati usa e getta per impedire alle aziende di rintracciare gli utenti tramite e-mail. Questa parte del servizio è simile all’opzione “Nascondi la mia email” di Apple. Ma, al contrario di quello di Apple, l’approccio di DuckDuckGo funziona su tutte le piattaforme attraverso la sua app e l’estensione del browser.

Questa funzionalità è utile nel caso in cui un sito o un’app possano approfittare dell’indirizzo email per riempire la casella di spam. Oppure quando ci si iscrive per una prova gratuita, o una newsletter, ad esempio. Il servizio fornirà anche un livello di protezione nel caso in cui quell’indirizzo e-mail venisse diffuso in una violazione dei dati. DuckDuckGo inoltre afferma che sarà estremamente semplice disattivare un indirizzo compromesso nel caso in cui si voglia smettere di ricevere email attraverso di esso.

DuckDuckGo ha aperto una lista d’attesa per la versione beta di Email Protection e non bisogna fornire alcuna informazione personale per iscriversi. Si riceverà semplicemente una notifica quando sarà il proprio turno e si potrà ottenere l’indirizzo email @duck.com. Per registrarsi, basta aprire l‘app DuckDuckGo per iOS o Android, quindi andare su Impostazioni, Funzionalità beta e Email Protection, quindi selezionare l’opzione “Iscriviti alla lista d’attesa privata”.