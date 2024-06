50% di sconto su Infomaniak kSuite, lo strumento perfetto per lavorare e collaborare

Se siete professionisti alla ricerca di e-mail che superino le funzionalità standard proposte da servizi come Gmail o Outlook, abbiamo una notizia interessante per voi. Infomaniak offre servizi premium pensati appositamente per le esigenze dei lavoratori, e attualmente queste soluzioni sono disponibili a prezzi vantaggiosi. Come detto, Infomaniak non si limita a fornire indirizzi e-mail, poiché i suoi abbonamenti includono funzionalità avanzate come la modifica online di documenti Word, Excel e PowerPoint e un generoso spazio di archiviazione in cloud storage. In questo periodo, potete accedere a questi servizi a metà prezzo!

Due sono le proposte per migliorare la vostra professionalità e organizzazione con le soluzioni e-mail di Infomaniak. kSuite Pro, la più accessibile, è ideale per piccoli team o freelance, in quanto offre 5 indirizzi e-mail e 3TB di spazio di archiviazione cloud per utente. Con le offerte attuali, potete ottenere la suite a soli 3,29€ al mese invece di 6,58€. kSuite Enterprise, invece, è pensata per organizzazioni più grandi, poiché include 10 indirizzi e-mail e 6TB di spazio di archiviazione per utente, tutto a soli 6,21€ al mese anziché di 12,42€.

Infomaniak kSuite, chi dovrebbe abbonarsi?

Come accennato, optare per Infomaniak kSuite significa non solo accedere a servizi e-mail di qualità, ma anche beneficiare di strumenti integrati per la gestione documentale e la collaborazione. Questo tipo di approccio alla gestione delle comunicazioni aziendali aiuta le imprese a rimanere organizzate, sicure e potenzialmente sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Con offerte attuali a metà prezzo, il valore proposto da Infomaniak è difficile da superare.

Una delle caratteristiche salienti di kSuite è la capacità di collaborare in tempo reale su documenti, che si tratti di testi, fogli di calcolo o presentazioni. Gli utenti possono non solo salvare i documenti in tempo reale ma anche lavorare a più mani su uno stesso file, con funzionalità di redazione e commento che trasformano il modo di lavorare in team. Il Drive condiviso di kSuite facilita ulteriormente la collaborazione, permettendo ai team di accedere e gestire i file in modo sicuro.

Infomaniak kSuite va quindi ben oltre il semplice servizio di posta elettronica, posizionandosi come una soluzione ottimale per le esigenze di comunicazione e collaborazione aziendale. Oltre alle già menzionate funzionalità di gestione documentale e spazio di archiviazione, kSuite integra il proprio valore con strumenti come Mail Service, kChat e kMeet, pensati per portare l'efficienza e la connettività di ogni organizzazione ai massimi livelli.

In breve, il servizio Mail di kSuite offre un'interfaccia intuitiva e configurabile che si adatta alle necessità di ciascun utente, garantendo non solo la gestione efficiente della posta elettronica ma anche una sicurezza con protezione anti-spam e crittografia. Con kChat, invece, gli utenti possono beneficiare di un sistema di messaggistica istantanea integrato, che facilita le comunicazioni interne senza la necessità di ricorrere a soluzioni di terze parti. E poi c'è kMeet, che estende queste capacità offrendo una soluzione per conferenze web che permette riunioni virtuali senza interruzioni, accessibili sia tramite desktop che dispositivi mobili.

Tenendo conto di tutto ciò, incluse le attuali offerte, è il momento perfetto per valutare come Infomaniak può contribuire a trasformare la vostra attività. Il consiglio è quindi di non lasciarvi sfuggire l'opportunità di modernizzare le vostre comunicazioni aziendali a un prezzo conveniente.

