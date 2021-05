eBay: ora è possibile vendere gli NFT, ma con qualche limitazione

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato più volte degli NFT (acronimo di Non Fungible Token) e della loro compravendita come un fenomeno in ascesa, che può contare su alcuni prodotti illustri come il primo Tweet della storia o la nota GIF “Nyan Cat”, oltre che di una speciale variante delle Pringles. Nonostante la possibilità di vendere praticamente qualsiasi cosa, sono stati proprio gli artisti, sia già affermati che non, che hanno beneficiato particolarmente dell’esplosione di interesse per questa nuova tecnologia.

Fino ad ora, tuttavia, si è trattato di un fenomeno circoscritto a diversi portali dedicati o community di appassionati, ma questo è cambiato con l’introduzione del gigante eBay in questo mercato. Infatti, eBay offre la possibilità di effettuare aste e vendite dirette dei propri NFT, ma è necessario rispettare alcune regole. Innanzitutto, possono essere messi in vendita solo da utenti affidabili e devono riguardare determinate categorie, come carte da collezione, musica, intrattenimento e arte. L’azienda, ad ogni modo, ha affermato che spera di espandere le sue politiche e offrire ulteriori strumenti in futuro per permettere di vendere NFT appartenenti ad altri generi dopo aver esaminato il feedback ricevuto della community.

Effettuando una breve ricerca su eBay.it è già possibile trovare diversi NFT in vendita, tra cui un quadro di Vincent Van Gogh al prezzo di 100.000 euro, ma questo è solo l’inizio. Se l’esperimento di eBay prenderà piede, sempre più persone utilizzeranno la piattaforma per vendere i propri NFT, sdoganando questo mercato. Se volete approfondire le vostre conoscenze relative agli NFT, in particolare sui diritti relativi agli autori ed acquirenti, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo.