Ecco quando usciranno le NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, secondo le indiscrezioni

Appassionati videogiocatori su PC, tenetevi forte! Le ultime notizie che circolano nel mondo della tecnologia indicano che l'attesissima serie GeForce RTX 40 SUPER sarà svelata durante un "discorso speciale" al CES 2024 l'8 gennaio. Questa entusiasmante rivelazione arriva subito dopo la conferma da parte di NVIDIA di ospitare un evento alla fiera, scatenando una raffica di speculazioni e indiscrezioni su ciò che è in serbo per la comunità dei videogiocatori.

Se le voci dovessero rivelarsi fondate, la presentazione iniziale dell'8 gennaio sarà seguita da un rilascio scaglionato delle nuove schede grafiche. Queste le date da segnare sul vostro calendario:

Annuncio RTX 40: 8 gennaio 2024

8 gennaio 2024 Lancio della RTX 4070 SUPER: 17 gennaio 2024

17 gennaio 2024 Lancio della RTX 4070 Ti SUPER: 24 gennaio 2024

24 gennaio 2024 Lancio della RTX 4080 SUPER: 31 gennaio 2024

Anche se le specifiche dettagliate devono ancora essere confermate ufficialmente, i rumor suggeriscono che la RTX 4070 SUPER sarà caratterizzata dalla GPU AD104 con ben 7168 CUDA core. Mantenendo la configurazione della memoria in linea con la scheda precedente, si prevede una capacità di 12GB. È interessante notare che questa scheda si dice abbia un consumo energetico superiore, con un TDP predefinito di 225W.

La RTX 4070 Ti SUPER è pronta a cambiare marcia con la GPU AD103 e una memoria più capiente da 16GB. Mantenendo un TDP di 285W, questo modello promette di essere un'aggiunta accattivante alla serie SUPER. Nel frattempo, la top di gamma RTX 4080 SUPER dovrebbe sfoggiare tutta la potenza di fuoco della GPU AD103, sfoggiando ben 10240 CUDA core, 16GB di memoria e un TDP di 320W.

Gli appassionati sono in fibrillazione per il potenziale passaggio ai connettori 12VHPWR su tutti i modelli RTX 40 SUPER, con speculazioni sull'intenzione di NVIDIA di rinunciare ai connettori standard a 8 pin. La questione di una famiglia Founder Edition rimane avvolta nel mistero, in attesa di una conferma ufficiale.